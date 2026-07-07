Darts heute live im Smart-TV & Stream - Players Championship 24 mit Schindler

Dominik Hager 07.07.2026 • 10:00 Uhr Die PDC-Tour stationiert in Leicester, wo die Spieltage 23 und 24 der Players Championship steigen. So können Sie das Event 24 heute live verfolgen.

In der Mattioli Arena von Leicester stehen im Rahmen der Players Championship die Spieltage 23 und 24 von insgesamt 34 Runden an. Nach dem ersten Schlagabtausch der Darts-Stars am Montag kommt es am heutigen Dienstag zu einem weiteren Kräftemessen.

Mit dabei sind die deutschen Top-Spieler wie Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko. Zudem geben sich internationale Stars wie Stephen Bunting, Gian Van Veen, Rob Cross und Michael Smith die Ehre.

Nicht mit dabei ist aus deutscher Sicht Niko Springer, der für das Matchplay qualifiziert ist. Die Top-Stars Luke Littler und Luke Humphries werden in Leicester ebenfalls fehlen.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 24 in Leicester

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Der Spieltag beginnt am frühen Nachmittag um 14 Uhr. Das Turnier endet um ca. 19 Uhr.

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.

Der Turniersieger erhält 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro), während der Finalist mit 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) nach Hause geht.

Players Championships

Die Players Championships bestehen aus 34 einzelnen Turnieren, die allesamt relevant für die PDC Pro Tour Rankings und für die Players Championship Rankings sind, aus denen am Ende des Jahres das Teilnehmerfeld für die Players Championship Finals hervorgeht.

An jedem Spieltag nehmen 128 Profis teil. Spielberechtigt sind alle Tour-Card-Besitzer. Im Falle von Absagen rücken Spieler aus der PDC Challenge Tour nach.