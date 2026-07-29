Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 26 in Hildesheim mit Springer und Hopp

SPORT1 29.07.2026 • 11:00 Uhr Die PDC Pro Tour ist zurück in Deutschland: Heute findet in Hildesheim die Players Championship 26 statt. Kann Niko Springer erneut überzeugen?

Wie schon am Vortag versammelt sich die Darts-Elite auch am Mittwoch ab 14 Uhr in Hildesheim und spielt auf der PDC Pro Tour in der Halle 39 die Players Championship 26 aus, ehe es im Anschluss in die Sommerpause geht.

Am Dienstag holte sich Henry Coates überraschend den Tagessieg bei der Players Championship 25 in Hildesheim. Niko Springer war der beste Deutsche und kam bis ins Halbfinale, in dem er dann gegen Damon Heta mit 4:7 verlor. Für Max Hopp war im Viertelfinale Schluss.

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Alles andere als rund verlief der Dienstag für die beiden deutschen Stars Martin Schindler und Gabriel Clemens, die beide bereits in Runde eins die Segel streichen mussten. Vor allem der German Giant Clemens dürfte hadern, hatte er doch erst vor drei Wochen in Leicester die Players Championship 24 für sich entschieden und seinen ersten Titel auf der PDC Pro Tour eingefahren. Ricardo Pietreczko verlor in Runde zwei.

Alle 15 deutschen Tourcard-Inhaber sind beim Doppelturnier mit insgesamt 128 Teilnehmern in der Nähe von Hannover am Start: Neben Springer, Hopp, Pietreczko, Schindler und Clemens auch Lukas Wenig, Dominik Grüllich, Leon Weber, Kai Gotthardt, Maximilian Czerwinski, Arno Merk, Yorick Hofkens, Pascal Rupprecht, Marvin Kraft und Matthias Ehlers.

Zwei Deutsche rücken nach

Dazu kommen mit Daniel Klose und Florian Pries zwei weitere deutsche Spieler, die als Nachrücker ihre Chance erhalten. Auch zahlreiche internationale Stars sind an Bord, darunter Michael van Gerwen, Gian van Veen und Gerwyn Price. Verzichten müssen die Fans dagegen auf Topstars wie Luke Littler, Luke Humphries und Gary Anderson.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. In den frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales treten die Spieler im „Best of 11 Legs“ gegeneinander an. Sobald das Halbfinale erreicht ist, gilt „Best of 13 Legs“, während der Turniersieger im großen Finale über eine Distanz von „Best of 15 Legs“ ermittelt wird.