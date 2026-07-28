Darts: Springer schlägt Greaves - Auch Hopp stark

Johannes Vehren 28.07.2026 • 19:07 Uhr Niko Springer spielt sich beim Players Championship 25 bis ins Halbfinale. Auf dem Weg dahin schlägt er unter anderem Beau Greaves. Auch Max Hopp spielt einen starken Tag in Hildesheim.

Starker Tag von Niko Springer! Der deutsche Darts-Profi ist beim Players Championship 25 in Hildesheim bis ins Halbfinale gekommen. Dort hatte er dann gegen Damon Heta (4:7) das Nachsehen.

Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier setzte sich der „Meenzer Bub“ zunächst gegen Cam Crabtree (6:4), Landsmann Marvin Kraft (6:5) und Joe Hunt (6:4) durch.

Anschließend schlug Springer Beau Greaves, die noch am vergangenen Wochenende das Women’s World Matchplay gewonnen hatte, mit 6:3. Im Viertelfinale ließ er dem WM-Teilnehmer James Hurrell keine Chance und fügte ihm einen Whitewash zu. Daraufhin folgte die Niederlage gegen Heta. Der Australier wiederum verlor das Finale gegen Überraschungssieger Henry Coates mit (4:8).

Hopp stark – Schindler & Clemens mit frühem Aus

Zweitbester Deutscher am Dienstag war Max Hopp. Der SPORT1-Experte kam bis ins Viertelfinale, ehe er mit 1:6 gegen Jeffrey de Graaf das Nachsehen hatte. Im Laufe des Tages schlug er Owen Bates (6:3), Samuel Price (6:2), Tyler Thorpe (6:3) und Sietse Lap (6:0).

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, erlebte einen gebrauchten Tag, denn er verlor bereits seine Auftaktpartie gegen Nick Kenny mit 4:6. Genauso erging es auch Gabriel Clemens, der direkt mit 4:6 gegen Rhys Griffin unterlegen war.