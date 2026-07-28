Darts: Springer schlägt Greaves - Auch Hopp stark

Starker Tag von Niko Springer! Der deutsche Darts-Profi ist beim Players Championship 25 in Hildesheim bis ins Halbfinale gekommen. Dort hatte er dann gegen Damon Heta (4:7) das Nachsehen.
Springer gelingt starker Turnierlauf
Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier setzte sich der „Meenzer Bub“ zunächst gegen Cam Crabtree (6:4), Landsmann Marvin Kraft (6:5) und Joe Hunt (6:4) durch.
Anschließend schlug Springer Beau Greaves, die noch am vergangenen Wochenende das Women’s World Matchplay gewonnen hatte, mit 6:3. Im Viertelfinale ließ er dem WM-Teilnehmer James Hurrell keine Chance und fügte ihm einen Whitewash zu. Daraufhin folgte die Niederlage gegen Heta. Der Australier wiederum verlor das Finale gegen Überraschungssieger Henry Coates mit (4:8).
Hopp stark – Schindler & Clemens mit frühem Aus
Zweitbester Deutscher am Dienstag war Max Hopp. Der SPORT1-Experte kam bis ins Viertelfinale, ehe er mit 1:6 gegen Jeffrey de Graaf das Nachsehen hatte. Im Laufe des Tages schlug er Owen Bates (6:3), Samuel Price (6:2), Tyler Thorpe (6:3) und Sietse Lap (6:0).
Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, erlebte einen gebrauchten Tag, denn er verlor bereits seine Auftaktpartie gegen Nick Kenny mit 4:6. Genauso erging es auch Gabriel Clemens, der direkt mit 4:6 gegen Rhys Griffin unterlegen war.
Ricardo Pietreczko, Deutschlands Nummer zwei, erreichte immerhin die zweite Runde, schied dann aber durch eine 4:6-Niederlage gegen Cristo Reyes ebenfalls aus.