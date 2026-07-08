Darts: Nächster Meilenstein für Greaves

Beau Greaves untermauert einmal mehr ihre Stellung als beste Dartsspielerin der Welt!
Nächster Meilenstein für Greaves
Die 22-jährige Engländerin hat am Mittwochnachmittag etwas geschafft, was noch keiner Frau auf dem PDC-Circuit vor ihr gelungen war: Greaves qualifizierte sich für ein European-Tour-Event – und das gleich zweimal.
Die Nummer 78 der Order of Merit wird damit ab dem 28. August bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest und ab dem 4. September bei den Czech Darts Open in Prag auflaufen dürfen.
European-Tour-Qualifier: Greaves überragend
Auf ihrem Weg zur Qualifikation für das elfte European-Tour-Event (Ungarn) schlug Greaves im englischen Leicester nacheinander Andy Boulton, WM-Überraschung Charlie Manby und den Deutschen Arno Merk.
Im entscheidenden Spiel gegen ihren Landsmann Tom Bissell spielte die junge Engländerin einen überragenden Average von 103,03 Punkten. Von den ersten vier Legs konnte sich Greaves umgehend drei sichern, keines davon in mehr als 13 Darts.
Das Niveau der Partie lag über die gesamte Spielzeit hinweg in einem Bereich jenseits der 100er-Marke im Durchschnitt. Beim Stand von 5:4 konnte sich Greaves dann das entscheidende Break zum Match sichern – diesmal mit 14 Darts.
Doch damit nicht genug!
In dem späteren Qualifikationsturnier für die Czech Darts Open sicherte sich Greaves im Decider gegen den Deutschen Lukas Wenig direkt die nächste European-Tour-Qualifikation.
Kein Deutscher schafft Qualifikation
Die deutschen Starter waren im Hinblick auf die Hungarian Darts Trophy allesamt schon in früheren Runden gescheitert.
Während Gabriel Clemens, Dominik Grüllich, Yorick Hofkens und Lukas Wenig allesamt an ihrer Auftakthürde scheiterten, mussten Max Hopp, Kai Gotthardt, Ricardo Pietreczko und Maximilian Czerwinski in der Runde der letzten 40 ihre Segel streichen.
Auch auf dem Weg zu den Czech Darts Open scheiterten alle an der Qualifikationshürde. Lukas Wenig und Max Hopp mussten sich dramatisch jeweils im Last-Leg-Decider geschlagen geben.