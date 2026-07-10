Deutscher Darts-Coup: Max Hopp schlägt Ex-Weltmeister!

Julius Schamburg 10.07.2026 • 22:36 Uhr Max Hopp landet bei den European Darts Open einen beeindruckenden Sieg. Auch Niko Springer ist erfolgreich.

Bärenstarker Auftritt von Max Hopp bei den European Darts Open in Leverkusen! Der „Maximiser“ hat sich am Freitagabend in seinem Erstrundenmatch mit 6:3 in Legs gegen Ex-Weltmeister Rob Cross durchgesetzt.

Hopp spielte dabei beachtliche 95,34 Punkte im Average und traf 60 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Hopp kam auf 93,3 Punkte und war zu 50 Prozent auf die Doppel erfolgreich.

European Darts Open: Hopp in Runde zwei!

Für SPORT1-Experte Hopp war es der erste Sieg auf der European Tour in diesem Jahr. Im Sechzehntelfinale trifft er auf den Polen Krzysztof Ratajski.

2018 hatte Hopp sensationell die German Darts Open in Saarbrücken gewonnen. Es war sein bislang einziger Titel auf der European Tour und auch der erste deutsche Turniersieg bei einem PDC-Event!

Dominik Grüllich musste sich in der Abendsession dem Niederländer Kevin Doets geschlagen geben (4:6).

Niko Springer folgte Hopp in die zweite Runde. Er setzte sich mit 6:2 gegen den Litauer Darius Labanauskas durch. Springer spielte dabei starke 105,21 Punkte im Average. Bei Labanauskas waren es 83,2 Punkte.

Riesige deutsche Darts-Überraschung!

In der Nachmittagssession hatte Jan Schmidt für eine riesige Überraschung gesorgt. Schmidt, der sich erst zum zweiten Mal für ein Turnier auf der European Tour qualifizieren konnte, hatte sensationell nach 1:5-Rückstand mit 6:5 gegen Cameron Menzies gewonnen.

Auch Dragutin Horvat (6:2 gegen Mario Vandenbogaerde) kämpfte sich in Runde zwei.

Mit Lukas Wenig (2:6 vs. Bradley Brooks) und Jaimy Van de Weerd (3:6 vs. Dirk van Duijvenbode) schieden wiederum zwei weitere deutsche Spieler aus.