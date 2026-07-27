Luke Littler fordert Fans heraus: Es geht um fast 600.000 Euro!

Lars Hinzberg 27.07.2026 • 14:44 Uhr Selbstbewusste Darts-Fans haben jetzt die Chance, sich über 500.000 Euro zu sichern. Einzige Bedingung: Den besten Spieler der Welt schlagen.

Wer traut sich? Darts-Weltmeister Luke Littler hat gemeinsam mit Netflix via Instagram zu einer spannenden Aktion aufgerufen: Wer gegen ihn antritt und gewinnt, kassiert ab.

501.000 Pfund, also umgerechnet ca. 585.000 Euro, gibt es zu gewinnen. Vorausgesetzt, man schafft es vorher, den zweimaligen Weltmeister, Nummer 1 der Welt und jüngst auch doppelten World-Matchplay-Champion am Board zu besiegen.

Littler und Netflix posten Instagram-Video

Eine großzügige Aktion und gleichzeitig ein kleiner Seitenhieb an alle Kritiker des 19-Jährigen. Das Instagram-Video zeigt ihn nämlich in einer dunklen Kulisse auf einem Stuhl sitzen, während er Nachrichten auf seinem Handy liest.

„Ich könnte locker gegen Luke Littler gewinnen“, „Nach drei Bier hätte ich immer noch eine Chance gegen ihn“ oder „Bei uns in der Stammkneipe käme er mit dem Druck nicht klar“ war dort auf dem Display zu lesen. Wohl eine Anspielung auf eben jene Fans, die von der Couch aus gerne in die Expertenrolle schlüpfen.

Der Engländer reagierte zum Ende des Videos unbeeindruckt und lud zum Duell ein: „Du glaubst, du kannst mich in einer Partie Darts schlagen? Dann los.“ Benötigt wird ein einzelnes Leg über 501 Punkte, um die Summe abzuräumen. Die Bewerbung erfolgt laut dem Video über eine Website.

Max Hopp will gegen Littler antreten

Einer der ersten Bewerber für das Match? Max Hopp. Der Deutsche, aktuell auf Rang 66 der Order of Merit kommentierte scherzhaft: „I‘m up for it!!“ Also: „Ich bin dabei.“