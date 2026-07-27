Ein neuer Tiefschlag - doch es könnte noch schlimmer kommen

Johannes Vehren 27.07.2026 • 17:51 Uhr Michael van Gerwen rutscht nach seinem frühen Ausscheiden beim World Matchplay weiter in der Order of Merit ab. So schlecht wie aktuell stand er letztmals vor 13 Jahren da. Ein enger Freund vermisst das Feuer in dem dreimaligen Weltmeister.

Nächster Tiefschlag für Michael van Gerwen: Der niederländische Darts-Star ist durch sein frühes Ausscheiden beim World Matchplay weiter in der Order of Merit abgerutscht. MvG ist erstmals seit über 13 Jahren nicht mehr in der Top-6 vertreten und nur noch die Nummer 7 der Welt.

Seit seinem WM-Finaleinzug Anfang 2013 war van Gerwen stets unter den ersten Vier im Ranking und führte es mehrere Jahre als Dominator an. Doch aufgrund seines Leistungsabfalls, immer wieder aufkommenden Verletzungen sowie der Dominanz von Luke Humphries und Luke Littler blieben seit einigen Jahren die großen Turniersiege aus – und damit auch das hohe Preisgeld.

Van Gerwen fehlte das Feuer

Der Niederländer steht aktuell bei 643.000 Pfund. Da er beim World Matchplay das Preisgeld von vor zwei Jahren verteidigen musste, als er ins Finale kam, und vergangene Woche für ihn bereits nach der zweiten Runde Schluss war, rutschte MvG nun ab.

Sein enger Freund Vincent van der Voort reagierte im Podcast Darts Draait Door auf die neuerliche Enttäuschung und nahm kein Blatt vor den Mund: „Ich fand, van Gerwen spielte mit wenig Emotion und wenig Feuer.“

Er führte weiter aus: „Früher kam er auf die Bühne und war schon völlig aufgepumpt vor Adrenalin. Aggressiv, weißt du. Da hätte er jemandem fast etwas antun können. Zerstören, wie eine Abrissbirne.“

Van der Voort betonte, dass das – für van Gerwens Verhältnisse – Abrutschen in der Weltrangliste ungewöhnlich sei, doch er konsternierte: „So weit ist es im Moment.“

Appell an van Gerwen

Für ihn ist der 37-Jährige zwar weiterhin ein Weltklasse-Spieler, doch ihm würde es in den vergangenen Jahren an der Konstanz fehlen: „Man sieht einfach, dass er nicht konstant genug ist. Und dass er oft in engen Matches den Kürzeren zieht.“

Gleichzeitig appellierte er an seinen langjährigen Freund, nun unbedingt etwas ändern zu müssen, ansonsten „verglimmt es eigentlich wie eine Kerze in der Nacht. Und das wäre einfach schade.“

Nach der Niederlage gegen Landsmann Dirk van Duijvenbode, berichtete van der Voort, sei van Gerwen sehr niedergeschlagen gewesen: „Er war wirklich todunglücklich.“

Rutscht van Gerwen noch weiter ab?

Grundsätzlich befindet sich MvG in einem ganz wichtigen Jahr seiner Karriere, denn er muss bis zum Jahresende noch viel Preisgeld verteidigen. In der bereinigten Weltrangliste, in der alle Preisgelder aus dem Jahr 2024 von den noch anstehenden Turnieren herausgerechnet sind, ist der Niederländer nur noch die Nummer 19 der Welt.