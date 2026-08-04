Bester 19-Jähriger? Littler mit Spitze gegen Lamine Yamal

SID 04.08.2026 • 06:12 Uhr Darts-Weltmeister Luke Littler reicht die Leistung von Fußball-Superstar Lamine Yamal nicht, um in der Diskussion der Größten eine Rolle zu spielen.

Darts-Weltmeister Luke Littler hat erneut mit extrem selbstbewussten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht – und sich selber auch über den spanischen Fußball-Superstar Lamine Yamal gestellt.

Im Gespräch mit der englischen Sun antwortete Littler auf die Frage, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei: „Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt.“

Tennisstar Jannik Sinner gestand Littler seine Berechtigung in der Diskussion also zu – die Leistung von Lamine Yamal, der mit Spanien mit 19 Jahren als Stammspieler seinen ersten Weltmeistertitel gewann, reicht Littler offenbar nicht, um eine Rolle zu spielen.

Littler über Yamal: „Er hat nicht wirklich viel geleistet“

„Ich meine, er hat doch nicht wirklich viel geleistet, oder? Er hat vielleicht ein Tor geschossen. Und eine Vorlage gegeben“, sagte „The Nuke“, der genauso alt ist wie der Spieler des FC Barcelona.

Tatsächlich verbuchte Yamal auf dem Weg zum WM-Titel in acht Spielen mit einem Treffer seine einzige Torbeteiligung. Littler gewann dagegen 2026 bislang alle TV-Majorturniere der PDC und könnte als erster Spieler der Geschichte alle wichtigen Turniersiege des Kalenderjahres einfahren.