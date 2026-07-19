Historische Leistung von Lamine Yamal

SID 20.07.2026 • 01:29 Uhr Lamine Yamal gelingt Historisches. Der spanische Jungstar trägt sich mit dem WM-Finale in die Geschichtsbücher ein.

Für Jungstar Lamine Yamal ist der WM-Triumph mit Spanien in mehrfacher Hinsicht eine historische Leistung. Der Offensivstar vom FC Barcelona ist der erste Fußballer, der im Alter von 19 Jahren bereits die Titel bei Europameisterschaft und Weltmeisterschaft gewann.

2024 in Deutschland wurde er erst während der EM 17 Jahre alt, die WM in Nordamerika begann er nun noch als 18-Jähriger – und gewann am Sonntag mit 19 Jahren und sechs Tagen den Titel gegen Argentinien (1:0 n.V.)

Yamal jüngster spanischer WM-Sieger jemals

Yamal ist damit der jüngste spanische Weltmeister der Geschichte und zudem der viertjüngste überhaupt.

Nur die Brasilianer Pelé (1958/17 Jahre und 249 Tage) und Ronaldo (1994/17 Jahre und 298 Tage) sowie der Italiener Giuseppe Bergomi (1982/18 Jahre und 174 Tage) waren noch jünger.

Lamine Yamal hatte das Saisonende in Barcelona verletzungsbedingt verpasst, Zweifel begleiteten ihn zur WM. Beim Auftakt gegen Kap Verde (0:0) wurde er nur eingewechselt, gegen Saudi-Arabien (4:0) wurde er ausgewechselt.