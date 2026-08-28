Die PDC European Tour macht vom 28. bis 30. August Station in Budapest. Beim elften von insgesamt 15 Turnieren werden insgesamt 48 Darts-Profis um den Titel kämpfen. Gesetzt sind die Top-16 der Weltrangliste, die in der ersten Runde der Hungarian Darts Trophy ein Freilos haben.
Darts heute live im TV und Stream: Hungarian Darts Trophy - Springer als Titelverteidiger gefordert
Verteidigt Springer seinen Titel?
Um den Einzug in die zweite Runde kämpfen am Freitag die 16 nächstbesten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifikanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Freitag die Hungarian Darts Trophy
- TV: –
- Stream: DAZN, Pluto TV, PDC TV
- Ticker:SPORT1
Die Hungarian Darts Trophy wird kostenlos über den DAZN Darts X Pluto TV Channel auf Pluto TV übertragen. Zudem bieten DAZN und PDC TV Streams an, jedoch ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, um diese empfangen zu können. SPORT1 ist live im Ticker mit dabei.
Hungarian Darts Trophy: Niko Springer ist Titelverteidiger
Budapest hat sich für den deutschen Hoffnungsträger Niko Springer bereits als gutes Pflaster erwiesen. Dieser konnte die letzte Auflage der Hungarian Darts Trophy im September 2025 völlig überraschend gewinnen. Springer bezwang im Finale den Niederländer Danny Noppert mit 8:7 im Decider und feierte damit seinen ersten Titel auf der PDC European Tour. Auf dem Weg zum Coup schaltete er unter anderem Luke Humphries, die damalige Nummer eins der Welt, aus.
Springer tritt folgerichtig als Titelverteidiger an. Der Weltranglisten-38. wird sein erstes Spiel in der heutigen Nachmittags-Session gegen den Niederländer Maik Kuivenhoven bestreiten.
Neben Springer ist auch Martin Schindler im Starterfeld vertreten. Der bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste trifft in der ersten Runde auf den Iren Keane Barry.
Hungarian Darts Trophy heute live: Der Spielplan am Freitag
Nachmittags-Session, ab 13 Uhr:
- 13:00 Uhr: Kevin Doets vs. Jonas Masalin
- 13:30 Uhr: Andrew Gilding vs. Milan Biro
- 14:00 Uhr: Ritchie Edhouse vs. Connor Scutt
- 14:30 Uhr: Niko Springer vs. Maik Kuivenhoven
- 15:00 Uhr: William O’Connor vs. Samuel Price
- 15:30 Uhr: Martin Schindler vs. Keane Barry
- 16:00 Uhr: Ryan Joyce vs. Cristo Reyes
- 16:30 Uhr: Dave Chisnall vs. Andras Borbely
Abend-Session, ab 19 Uhr:
- 19:00 Uhr: Dirk van Duijvenbode vs. David Pisek
- 19:30 Uhr: Daryl Gurney vs. Laszlo Kadar
- 20:00 Uhr: Krzysztof Ratajski vs. Callan Rydz
- 20:30 Uhr: Joe Cullen vs. Adam Leek
- 21:00 Uhr: Rob Cross vs. Beau Greaves
- 21:30 Uhr: Niels Zonneveld vs. Nandor Major
- 22:00 Uhr: Cameron Menzies vs. Tom Sykes
- 22:30 Uhr: Damon Heta vs. James Hurrell
Springer bestreitet sein Match um 14:30 Uhr (im LIVETICKER), ehe Schindler um 15:30 Uhr (im LIVETICKER) an der Reihe ist. In der Abend-Session werden bekannte Namen wie Rob Cross und Damon Heta ihr Erstrunden-Match bestreiten. Gespielt wird im Format „Best of 11 Legs“.
Hungarian Darts Trophy: Welche Stars sind dabei?
Fast alle Top-Stars sind bei der Hungarian Darts Trophy mit dabei. Superstar Luke Littler hat jedoch seine Teilnahme abgesagt, weshalb Luke Humphries an Position eins gesetzt ist. Kurzfristig passen muss außerdem Gerwyn Price, wodurch Luke Woodhouse in die Top-16 aufrückte.
Außerdem sagte James Wade am Donnerstagnachmittag kurzfristig ab. Das Draw war zu diesem Zeitpunkt aber bereits ausgelost. Für ihn rückte der Lette Madars Razma nach.
- Luke Humphries
- Gian van Veen
- Michael van Gerwen
- Jonny Clayton
- Madars Razma (Alternate)
- Josh Rock
- Stephen Bunting
- Danny Noppert
- Ryan Searle
- Gary Anderson
- Chris Dobey
- Wessel Nijman
- Ross Smith
- Nathan Aspinall
- Jermaine Wattimena
- Luke Woodhouse
In der zweiten Runde würde Springer im Falle eines Erstrunden-Sieges auf Ryan Searle treffen. Schindler bekäme es mit Alternate Madars Razma zu tun.
Hungarian Darts Trophy: So hoch ist das Preisgeld
- Sieger: 35.000 £ (ca. 40.950 €)
- Finalist: 15.000 £ (ca. 17.550 €)
- Halbfinale: 10.000 £ (ca. 11.700 €)
- Viertelfinale: 8.000 £ (ca. 9.360 €)
- Letzte 16: 5.000 £ (ca. 5.850 €)
- Letzte 32: 3.500 £ (ca. 4.095 €)
- Letzte 48: 2.000 £ (ca. 2.340 €)
- Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)
Bei der Hungarian Darts Trophy werden insgesamt rund 269.100 Euro Preisgeld ausgespielt. Der Sieger des Turniers erhält etwa 40.950 Euro. Wer sich den Turniersieg sichert, entscheidet sich am Sonntagabend im Finale ab 22:15 Uhr.