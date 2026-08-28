Darts heute live im TV und Stream: Hungarian Darts Trophy - Springer als Titelverteidiger gefordert

SPORT1 28.08.2026 • 10:00 Uhr Die Hungarian Darts Trophy findet vom 28. bis zum 30. August in Budapest statt. Mit dabei ist unter anderem Titelverteidiger Niko Springer, der an den Ort seines größten Erfolgs zurückkehrt.

Die PDC European Tour macht vom 28. bis 30. August Station in Budapest. Beim elften von insgesamt 15 Turnieren werden insgesamt 48 Darts-Profis um den Titel kämpfen. Gesetzt sind die Top-16 der Weltrangliste, die in der ersten Runde der Hungarian Darts Trophy ein Freilos haben.

Um den Einzug in die zweite Runde kämpfen am Freitag die 16 nächstbesten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tourkarte, vier nationale Qualifikanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein osteuropäischer Qualifikant.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Freitag die Hungarian Darts Trophy

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Hungarian Darts Trophy: Niko Springer ist Titelverteidiger

Budapest hat sich für den deutschen Hoffnungsträger Niko Springer bereits als gutes Pflaster erwiesen. Dieser konnte die letzte Auflage der Hungarian Darts Trophy im September 2025 völlig überraschend gewinnen. Springer bezwang im Finale den Niederländer Danny Noppert mit 8:7 im Decider und feierte damit seinen ersten Titel auf der PDC European Tour. Auf dem Weg zum Coup schaltete er unter anderem Luke Humphries, die damalige Nummer eins der Welt, aus.

Springer tritt folgerichtig als Titelverteidiger an. Der Weltranglisten-38. wird sein erstes Spiel in der heutigen Nachmittags-Session gegen den Niederländer Maik Kuivenhoven bestreiten.

Neben Springer ist auch Martin Schindler im Starterfeld vertreten. Der bestplatzierte Deutsche in der trifft in der ersten Runde auf den Iren Keane Barry.

Hungarian Darts Trophy heute live: Der Spielplan am Freitag

Nachmittags-Session, ab 13 Uhr:

13:00 Uhr : Kevin Doets vs. Jonas Masalin

: Kevin Doets vs. Jonas Masalin 13:30 Uhr : Andrew Gilding vs. Milan Biro

: Andrew Gilding vs. Milan Biro 14:00 Uhr : Ritchie Edhouse vs. Connor Scutt

: Ritchie Edhouse vs. Connor Scutt 14:30 Uhr : Niko Springer vs. Maik Kuivenhoven

: vs. Maik Kuivenhoven 15:00 Uhr : William O’Connor vs. Samuel Price

: William O’Connor vs. Samuel Price 15:30 Uhr : Martin Schindler vs. Keane Barry

: vs. Keane Barry 16:00 Uhr : Ryan Joyce vs. Cristo Reyes

: Ryan Joyce vs. Cristo Reyes 16:30 Uhr: Dave Chisnall vs. Andras Borbely

Abend-Session, ab 19 Uhr:

19:00 Uhr : Dirk van Duijvenbode vs. David Pisek

: Dirk van Duijvenbode vs. David Pisek 19:30 Uhr : Daryl Gurney vs. Laszlo Kadar

: Daryl Gurney vs. Laszlo Kadar 20:00 Uhr : Krzysztof Ratajski vs. Callan Rydz

: Krzysztof Ratajski vs. Callan Rydz 20:30 Uhr : Joe Cullen vs. Adam Leek

: Joe Cullen vs. Adam Leek 21:00 Uhr : Rob Cross vs. Beau Greaves

: Rob Cross vs. Beau Greaves 21:30 Uhr : Niels Zonneveld vs. Nandor Major

: Niels Zonneveld vs. Nandor Major 22:00 Uhr : Cameron Menzies vs. Tom Sykes

: Cameron Menzies vs. Tom Sykes 22:30 Uhr: Damon Heta vs. James Hurrell

Springer bestreitet sein Match um 14:30 Uhr (im ), ehe Schindler um 15:30 Uhr (im ) an der Reihe ist. In der Abend-Session werden bekannte Namen wie Rob Cross und Damon Heta ihr Erstrunden-Match bestreiten. Gespielt wird im Format „Best of 11 Legs“.

Hungarian Darts Trophy: Welche Stars sind dabei?

Fast alle Top-Stars sind bei der Hungarian Darts Trophy mit dabei. Superstar Luke Littler hat jedoch seine Teilnahme abgesagt, weshalb Luke Humphries an Position eins gesetzt ist. Kurzfristig passen muss außerdem Gerwyn Price, wodurch Luke Woodhouse in die Top-16 aufrückte.

Außerdem sagte James Wade am Donnerstagnachmittag kurzfristig ab. Das Draw war zu diesem Zeitpunkt aber bereits ausgelost. Für ihn rückte der Lette Madars Razma nach.

Luke Humphries

Gian van Veen

Michael van Gerwen

Jonny Clayton

Madars Razma (Alternate)

Josh Rock

Stephen Bunting

Danny Noppert

Ryan Searle

Gary Anderson

Chris Dobey

Wessel Nijman

Ross Smith

Nathan Aspinall

Jermaine Wattimena

Luke Woodhouse

In der zweiten Runde würde Springer im Falle eines Erstrunden-Sieges auf Ryan Searle treffen. Schindler bekäme es mit Alternate Madars Razma zu tun.

Hungarian Darts Trophy: So hoch ist das Preisgeld

Sieger : 35.000 £ (ca. 40.950 €)

: 35.000 £ (ca. 40.950 €) Finalist : 15.000 £ (ca. 17.550 €)

: 15.000 £ (ca. 17.550 €) Halbfinale : 10.000 £ (ca. 11.700 €)

: 10.000 £ (ca. 11.700 €) Viertelfinale : 8.000 £ (ca. 9.360 €)

: 8.000 £ (ca. 9.360 €) Letzte 16 : 5.000 £ (ca. 5.850 €)

: 5.000 £ (ca. 5.850 €) Letzte 32 : 3.500 £ (ca. 4.095 €)

: 3.500 £ (ca. 4.095 €) Letzte 48 : 2.000 £ (ca. 2.340 €)

: 2.000 £ (ca. 2.340 €) Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)