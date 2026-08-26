Darts heute live im TV und Stream: Players Championship 28 in Leicester – Littler greift erneut an

SPORT1 26.08.2026 • 11:00 Uhr Luke Littler nimmt in Leicester den nächsten Anlauf auf wichtige Preisgelder für die Players Championship Finals. Nach seiner Rückkehr auf den Floor wartet bei Players Championship 28 erneut ein stark besetztes Feld auf den Weltmeister.

Am Mittwoch geht es auf der PDC Pro Tour in Leicester direkt weiter. Bei den Players Championship 28 in der Mattioli Arena sind erneut 128 Spieler gemeldet. Los geht es um 14 Uhr deutscher Zeit. Weltmeister und Weltranglistenerster Luke Littler nimmt dabei den nächsten Anlauf auf seinen ersten Players-Championship-Titel der Saison.

Erst am Dienstag hatte Littler bei Players Championship 27 seinen ersten Auftritt auf dem Floor in dieser Saison absolviert. Der 19-Jährige erreichte das Viertelfinale, unterlag dort aber dem späteren Turniersieger Jermaine Wattimena mit 5:6. Der Niederländer entschied den Decider mit einem 115er-Finish für sich und schlug anschließend im Finale Kevin Doets mit 8:6.

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PDC.TV überträgt Partien von vier Boards im Livestream. Das Teilnehmerfeld ist auch am Mittwoch hochkarätig besetzt. Neben Littler sind unter anderem Luke Humphries und Michael van Gerwen am Start.

Auch mehrere deutsche Profis greifen erneut ins Geschehen ein. Mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko und Niko Springer sind vier der prominentesten deutschen Tourcard-Inhaber dabei.

Littler braucht weiter Preisgeld

Für Littler geht es in Leicester auch um die Qualifikation für die Players Championship Finals in Minehead. Vor seinem Comeback hatte er in der entsprechenden Rangliste noch kein Preisgeld gesammelt. Durch den Viertelfinaleinzug am Dienstag kamen 4.000 Pfund hinzu. Damit liegt Littler vor dem zweiten Turnier in Leicester auf Rang 141 – nur die besten 64 qualifizieren sich für das Finalturnier.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgespielt. Bis einschließlich des Viertelfinales gilt „Best of 11 Legs“, im Halbfinale „Best of 13 Legs“. Das Finale wird über „Best of 15 Legs“ entschieden.