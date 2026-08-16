Deutscher nimmt Kurs auf Darts-WM

Alina Heidenreich 16.08.2026 • 19:46 Uhr Daniel Klose gewinnt das 20. Turnier der Challenge Tour und kommt seinem Traum von der WM-Teilnahme damit ein entscheidendes Stück näher.

Daniel Klose hat das 20. Turnier der Challenge Tour gewonnen und damit ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die WM-Qualifikation gesetzt. Der 46-Jährige zeigte im Finale eine überzeugende Leistung und setzte sich souverän mit 5:1 gegen Tommy Morris durch. Dabei spielte Klose einen starken Average von 97,07 Punkten.

Durch den Turniersieg machte der Deutsche auch im Gesamtranking einen wichtigen Schritt nach vorne. Mit 10.800 Punkten verbesserte sich Klose auf den dritten Platz und bringt sich damit in eine hervorragende Ausgangsposition im Rennen um die WM-Plätze.

Die ersten Drei der Gesamtbewertung sind berechtigt, bei der WM zu starten. Klose belegt damit aktuell einen direkten Qualifikationsplatz. Noch sind vier Turniere in der „zweiten Liga“ der PDC zu spielen (26. & 27. September in Wigan).

Zwei WM-Chancen für Klose

Mit dem Titelgewinn konnte Klose nahtlos an seine starken Leistungen vom Wochenende anknüpfen. Bereits im 18. Event stand der Deutsche im Finale, musste sich aber mit 4:5 knapp Archie Self geschlagen geben. Der Sieg unterstreicht nun seine Topform.