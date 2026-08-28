Darts: Traumstart für deutschen Titelverteidiger

Dominik Hager 28.08.2026 • 17:31 Uhr Niko Springer löst bei der Hungarian Darts Trophy das Ticket für die zweite Runde. Martin Schindler muss hingegen ein überraschend frühes Aus hinnehmen.

Bei der Hungarian Darts Trophy ist nur noch einer von zwei deutschen Startern vertreten. Während Niko Springer sein Erstrundenmatch souverän für sich entscheiden konnte, erlebte Martin Schindler eine herbe Enttäuschung.

Zunächst war beim elften von insgesamt 15 Turnieren der PDC European Tour Springer im Einsatz. Der 26-Jährige, der sich im Vorjahr völlig überraschend den Triumph in Budapest sichern konnte, wurde seiner Rolle als Titelverteidiger auf Anhieb gerecht. Springer dominierte den Niederländer Maik Kuivenhoven und siegte in Legs.

Dabei verzeichnete er einen Average von 95,06 Punkten und eine Checkoutquote von 40 Prozent. In der zweiten Runde wird sich der Deutsche allerdings strecken müssen. Hier trifft er auf den -Zwölften Ryan Searle aus England (Samstag, ab 15 Uhr im ).

Darts: Schindler in den entscheidenden Momenten nicht zielsicher genug

Für den in der Weltrangliste bestplatzierten Deutschen, Martin Schindler, ist die Hungarian Darts Trophy bereits vorbei. Im Duell mit dem Iren Keane Barry kam Schindler von Beginn an nicht in seinen Rhythmus und geriet nach einem Break früh mit 0:2 im Rückstand.

Zwar gelang ihm das Re-Break, jedoch machte er in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler. Insbesondere die enttäuschende Checkoutquote von 29 Prozent führte zur gegen den stark aufspielenden Barry. Der Ire bekommt es in Runde zwei mit Madars Razma aus Lettland zu tun.