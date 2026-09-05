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Dart: Schindler trotz Highfinish-Show in Krimi raus

Schindler trotz Highfinish-Show raus

Für Martin Schindler sind die Czech Darts Open beendet. Im Sechzehntelfinale ist Schluss für den Deutschen.
Daniel Klose sorgt bei der PDC Europe Next Gen weiter für Furore. Im Finale des 13. Turniers der Saison in Sindelfingen wirft der 46-Jährige einen 9-Darter. Es ist erst das zweite perfekte Leg in der Geschichte der Next Gen.
Johannes Behm
Für Martin Schindler sind die Czech Darts Open beendet. Im Sechzehntelfinale ist Schluss für den Deutschen.

Endstation für Martin Schindler! Der deutsche Darts-Profi ist am Samstag im Sechzehntelfinale der Czech Darts Open mit 5:6 in Legs gegen Wessel Nijman ausgeschieden. Schindler präsentierte sich eigentlich in guter Form und spielte einen Drei-Dart-Average von 98,24 Punkten, verpasste aber die entscheidenden Gelegenheiten.

Zuvor hatte „The Wall“ mit drei Highfinishes geglänzt. Das siebte Leg hatte er mit einem Big Fish beendet, kurze Zeit später hatte er durch ein 127er-Finish auf 5:4-Führung gestellt. Bei 5:4 hatte sich der Deutsche sogar einen Match-Dart erspielt, den er jedoch knapp neben die Doppel-16 setzte.

Springer gegen Littler gefordert

Im Decider behielt schließlich der Niederländer die Nerven – und das, obwohl sein Flug ausgefallen war und er später anreisen musste. Das Spiel war extra ans Ende der Nachmittagsession gesetzt worden.

Schindler, der fünf seiner sieben Checkout-Möglichkeiten nutzte (71,43 Prozent), hätte sich einen weiteren Match-Dart herausspielen können, hatte jedoch knapp die Single-20 verfehlt. In der ersten Runde am Freitag hatte Schindler den Waliser Robert Owen mit 6:4 bezwungen.

Der letzte verbliebene Deutsche ist Niko Springer, der am Samstagabend gegen Wunderkind Luke Littler antreten wird. Springer hatte in der ersten Runde mit 6:0 in Legs gegen den Slowaken Martin Homola triumphiert.

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