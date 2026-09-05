Dart: Schindler trotz Highfinish-Show in Krimi raus

Endstation für Martin Schindler! Der deutsche Darts-Profi ist am Samstag im Sechzehntelfinale der Czech Darts Open mit 5:6 in Legs gegen Wessel Nijman ausgeschieden. Schindler präsentierte sich eigentlich in guter Form und spielte einen Drei-Dart-Average von 98,24 Punkten, verpasste aber die entscheidenden Gelegenheiten.
Schindler trotz Highfinish-Show raus
Zuvor hatte „The Wall“ mit drei Highfinishes geglänzt. Das siebte Leg hatte er mit einem Big Fish beendet, kurze Zeit später hatte er durch ein 127er-Finish auf 5:4-Führung gestellt. Bei 5:4 hatte sich der Deutsche sogar einen Match-Dart erspielt, den er jedoch knapp neben die Doppel-16 setzte.
Springer gegen Littler gefordert
Im Decider behielt schließlich der Niederländer die Nerven – und das, obwohl sein Flug ausgefallen war und er später anreisen musste. Das Spiel war extra ans Ende der Nachmittagsession gesetzt worden.
Schindler, der fünf seiner sieben Checkout-Möglichkeiten nutzte (71,43 Prozent), hätte sich einen weiteren Match-Dart herausspielen können, hatte jedoch knapp die Single-20 verfehlt. In der ersten Runde am Freitag hatte Schindler den Waliser Robert Owen mit 6:4 bezwungen.
Der letzte verbliebene Deutsche ist Niko Springer, der am Samstagabend gegen Wunderkind Luke Littler antreten wird. Springer hatte in der ersten Runde mit 6:0 in Legs gegen den Slowaken Martin Homola triumphiert.