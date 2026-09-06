Darts heute live im TV und Stream: Czech Darts Open - Holt Littler den Titel?

SPORT1 06.09.2026 • 10:00 Uhr Die Czech Darts Open findet vom 4. bis 6. September in Prag statt. Martin Schindler und Niko Springer sind ausgeschieden, Luke Littler steht wie so oft im Fokus.

Die PDC European Tour macht vom 4. bis 6. September Station in Prag. Die entscheidende Phase des Turniers am Sonntag findet allerdings ohne deutsche Beteiligung statt, da Niko Springer und Martin Schindler bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden sind.

So rückt Luke Littler umso mehr in den Fokus, der am Samstag gegen Springer sein Ticket fürs Achtelfinale buchte. Holt das Wunderkind seinen nächsten Titel? Der 19-jährige Engländer bestreitet um 16.30 Uhr das letzte Achtelfinale gegen den Polen Krzysztof Ratajski.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Samstag die Czech Darts Open

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Mit Luke Humphries (14.30 Uhr gegen Andrew Gilding) und Gian van Veen (13.30 Uhr gegen Ross Smith) sind allerdings auch noch weitere Stars im Rennen. Die anschließenden Viertelfinals steigen ab 19 Uhr, das Finale ist für 22.15 Uhr angesetzt.

Im Vorjahr gewann Humphries die Czech Darts Open im Finale mit 8:5 gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Teilnahme am Turnier. Schindler schaffte es als bester Deutscher in Runde drei.

Czech Darts Open heute live: Der Spielplan am Sonntag

Achtelfinale, ab 13 Uhr:

13.00 Uhr: Gerwyn Price – Cameron Menzies

Gerwyn Price – Cameron Menzies 13.30 Uhr: Gian van Veen – Ross Smith

Gian van Veen – Ross Smith 14.00 Uhr: Josh Rock – William O’Connor

Josh Rock – William O’Connor 14.30 Uhr: Luke Humphries – Andre Gilding

Luke Humphries – Andre Gilding 15.00 Uhr: Jonny Clayton – Keane Barry

Jonny Clayton – Keane Barry 15.30 Uhr: Michael van Gerwen – Wessel Nijman

Michael van Gerwen – Wessel Nijman 16.00 Uhr: Luke Woodhouse – Danny Noppert

Luke Woodhouse – Danny Noppert 16.30 Uhr: Luke Littler – Krzysztof Ratajski

Czech Darts Open: So hoch ist das Preisgeld

Sieger : 35.000 £ (ca. 40.950 €)

: 35.000 £ (ca. 40.950 €) Finalist : 15.000 £ (ca. 17.550 €)

: 15.000 £ (ca. 17.550 €) Halbfinale : 10.000 £ (ca. 11.700 €)

: 10.000 £ (ca. 11.700 €) Viertelfinale : 8.000 £ (ca. 9.360 €)

: 8.000 £ (ca. 9.360 €) Letzte 16 : 5.000 £ (ca. 5.850 €)

: 5.000 £ (ca. 5.850 €) Letzte 32 : 3.500 £ (ca. 4.095 €)

: 3.500 £ (ca. 4.095 €) Letzte 48 : 2.000 £ (ca. 2.340 €)

: 2.000 £ (ca. 2.340 €) Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)