Darts heute live im TV und Stream: Czech Darts Open - Holt Littler den Titel?

Die PDC European Tour macht vom 4. bis 6. September Station in Prag. Die entscheidende Phase des Turniers am Sonntag findet allerdings ohne deutsche Beteiligung statt, da Niko Springer und Martin Schindler bereits im Sechzehntelfinale ausgeschieden sind.
Holt Littler den nächsten Titel?
So rückt Luke Littler umso mehr in den Fokus, der am Samstag gegen Springer sein Ticket fürs Achtelfinale buchte. Holt das Wunderkind seinen nächsten Titel? Der 19-jährige Engländer bestreitet um 16.30 Uhr das letzte Achtelfinale gegen den Polen Krzysztof Ratajski.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Samstag die Czech Darts Open
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Mit Luke Humphries (14.30 Uhr gegen Andrew Gilding) und Gian van Veen (13.30 Uhr gegen Ross Smith) sind allerdings auch noch weitere Stars im Rennen. Die anschließenden Viertelfinals steigen ab 19 Uhr, das Finale ist für 22.15 Uhr angesetzt.
Im Vorjahr gewann Humphries die Czech Darts Open im Finale mit 8:5 gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Teilnahme am Turnier. Schindler schaffte es als bester Deutscher in Runde drei.
Czech Darts Open heute live: Der Spielplan am Sonntag
Achtelfinale, ab 13 Uhr:
- 13.00 Uhr: Gerwyn Price – Cameron Menzies
- 13.30 Uhr: Gian van Veen – Ross Smith
- 14.00 Uhr: Josh Rock – William O’Connor
- 14.30 Uhr: Luke Humphries – Andre Gilding
- 15.00 Uhr: Jonny Clayton – Keane Barry
- 15.30 Uhr: Michael van Gerwen – Wessel Nijman
- 16.00 Uhr: Luke Woodhouse – Danny Noppert
- 16.30 Uhr: Luke Littler – Krzysztof Ratajski
Czech Darts Open: So hoch ist das Preisgeld
- Sieger: 35.000 £ (ca. 40.950 €)
- Finalist: 15.000 £ (ca. 17.550 €)
- Halbfinale: 10.000 £ (ca. 11.700 €)
- Viertelfinale: 8.000 £ (ca. 9.360 €)
- Letzte 16: 5.000 £ (ca. 5.850 €)
- Letzte 32: 3.500 £ (ca. 4.095 €)
- Letzte 48: 2.000 £ (ca. 2.340 €)
- Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)
Bei der Czech Darts Open werden insgesamt rund 269.100 Euro Preisgeld ausgespielt. Der Sieger des Turniers erhält etwa 40.950 Euro. Wer sich den Turniersieg sichert, entscheidet sich am Sonntagabend im Finale ab 22.15 Uhr.