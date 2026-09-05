Darts heute live im TV und Stream: Czech Darts Open - Springer-Überraschung gegen Littler?

Die PDC European Tour macht vom 4. bis 6. September Station in Prag. Am Samstag steigen auch die 16 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste in das zwölfte von insgesamt 15 Turnieren ein.
Springer-Überraschung gegen Littler?
Die deutschen Teilnehmer, Niko Springer und Martin Schindler, haben ihre Auftakthürden am Freitag erfolgreich bewältigt und sind ebenfalls Teil der zweiten Runde. Springer bekommt es am Samstagabend mit Weltmeister Luke Littler zu tun, Schindler trifft bereits am Nachmittag auf Wessel Nijman aus den Niederlanden.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Samstag die Czech Darts Open
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- Stream: DAZN, Pluto TV, PDC TV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
Die Czech Darts Open wird kostenlos über den DAZN Darts X Pluto TV Channel auf Pluto TV übertragen. Zudem bieten DAZN und PDC TV Streams an, jedoch ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, um diese empfangen zu können. SPORT1 ist live im Ticker mit dabei.
Czech Darts Open: Luke Humphries ist Titelverteidiger
Im Vorjahr gewann Luke Humphries die Czech Darts Open im Finale mit 8:5 gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Teilnahme am Turnier. Martin Schindler schaffte es als bester Deutscher in Runde drei.
Czech Darts Open heute live: Der Spielplan am Samstag
2. Runde, Nachmittags-Session, ab 13 Uhr:
- 13:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Krzysztof Ratajski
- 13:30 Uhr: Ryan Searle vs. William O’Connor
- 14:00 Uhr: Danny Noppert vs. Kevin Doets
- 14:30 Uhr: Gary Anderson vs. Cameron Menzies
- 15:00 Uhr: Wessel Nijman vs. Martin Schindler
- 15:30 Uhr: Chris Dobey vs. Keane Barry
- 16:00 Uhr: Ross Smith vs. Stephen Burton
- 16:30 Uhr: Nathan Aspinall vs. Andrew Gilding
2. Runde, Abend-Session, ab 19 Uhr:
- 19:00 Uhr: Gian van Veen vs. Jeffrey de Graaf
- 19:30 Uhr: Jonny Clayton vs. Damon Heta
- 20:00 Uhr: Gerwyn Price vs. Callan Rydz
- 20:30 Uhr: Luke Littler vs. Niko Springer
- 21:00 Uhr: Luke Humphries vs. Beau Greaves
- 21:30 Uhr: Michael van Gerwen vs. Mario Vandenbogaerde
- 22:00 Uhr: Josh Rock vs. Ryan Joyce
- 22:30 Uhr: Stephen Bunting vs. Luke Woodhouse
Czech Darts Open: So hoch ist das Preisgeld
- Sieger: 35.000 £ (ca. 40.950 €)
- Finalist: 15.000 £ (ca. 17.550 €)
- Halbfinale: 10.000 £ (ca. 11.700 €)
- Viertelfinale: 8.000 £ (ca. 9.360 €)
- Letzte 16: 5.000 £ (ca. 5.850 €)
- Letzte 32: 3.500 £ (ca. 4.095 €)
- Letzte 48: 2.000 £ (ca. 2.340 €)
- Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)
Bei der Czech Darts Open werden insgesamt rund 269.100 Euro Preisgeld ausgespielt. Der Sieger des Turniers erhält etwa 40.950 Euro. Wer sich den Turniersieg sichert, entscheidet sich am Sonntagabend im Finale ab 22:15 Uhr.