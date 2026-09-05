Darts heute live im TV und Stream: Czech Darts Open - Springer-Überraschung gegen Littler?

SPORT1 05.09.2026 • 10:00 Uhr Die Czech Darts Open findet vom 4. bis 6. September in Prag statt. Mit Martin Schindler und Niko Springer sind auch zwei Deutsche dabei. Letztgenannter bekommt es in Runde zwei mit Weltmeister Luke Littler zu tun.

Die PDC European Tour macht vom 4. bis 6. September Station in Prag. Am Samstag steigen auch die 16 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste in das zwölfte von insgesamt 15 Turnieren ein.

Die deutschen Teilnehmer, Niko Springer und Martin Schindler, haben ihre Auftakthürden am Freitag erfolgreich bewältigt und sind ebenfalls Teil der zweiten Runde. Springer bekommt es am Samstagabend mit Weltmeister Luke Littler zu tun, Schindler trifft bereits am Nachmittag auf Wessel Nijman aus den Niederlanden.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Samstag die Czech Darts Open

TV: –

– Stream: DAZN, Pluto TV, PDC TV

DAZN, Pluto TV, PDC TV Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Die Czech Darts Open wird kostenlos über den DAZN Darts X Pluto TV Channel auf Pluto TV übertragen. Zudem bieten DAZN und PDC TV Streams an, jedoch ist ein kostenpflichtiges Abo nötig, um diese empfangen zu können. SPORT1 ist live im Ticker mit dabei.

Czech Darts Open: Luke Humphries ist Titelverteidiger

Im Vorjahr gewann Luke Humphries die Czech Darts Open im Finale mit 8:5 gegen Josh Rock. Für „Cool Hand Luke“ war es bereits der dritte Titel bei seiner vierten Teilnahme am Turnier. Martin Schindler schaffte es als bester Deutscher in Runde drei.

Czech Darts Open heute live: Der Spielplan am Samstag

2. Runde, Nachmittags-Session, ab 13 Uhr:

13:00 Uhr : Jermaine Wattimena vs. Krzysztof Ratajski

: Jermaine Wattimena vs. Krzysztof Ratajski 13:30 Uhr : Ryan Searle vs. William O’Connor

: Ryan Searle vs. William O’Connor 14:00 Uhr : Danny Noppert vs. Kevin Doets

: Danny Noppert vs. Kevin Doets 14:30 Uhr : Gary Anderson vs. Cameron Menzies

: Gary Anderson vs. Cameron Menzies 15:00 Uhr : Wessel Nijman vs. Martin Schindler

: Wessel Nijman vs. Martin Schindler 15:30 Uhr : Chris Dobey vs. Keane Barry

: Chris Dobey vs. Keane Barry 16:00 Uhr : Ross Smith vs. Stephen Burton

: Ross Smith vs. Stephen Burton 16:30 Uhr: Nathan Aspinall vs. Andrew Gilding

2. Runde, Abend-Session, ab 19 Uhr:

19:00 Uhr : Gian van Veen vs. Jeffrey de Graaf

: Gian van Veen vs. Jeffrey de Graaf 19:30 Uhr : Jonny Clayton vs. Damon Heta

: Jonny Clayton vs. Damon Heta 20:00 Uhr : Gerwyn Price vs. Callan Rydz

: Gerwyn Price vs. Callan Rydz 20:30 Uhr : Luke Littler vs. Niko Springer

: Luke Littler vs. Niko Springer 21:00 Uhr : Luke Humphries vs. Beau Greaves

: Luke Humphries vs. Beau Greaves 21:30 Uhr : Michael van Gerwen vs. Mario Vandenbogaerde

: Michael van Gerwen vs. Mario Vandenbogaerde 22:00 Uhr : Josh Rock vs. Ryan Joyce

: Josh Rock vs. Ryan Joyce 22:30 Uhr: Stephen Bunting vs. Luke Woodhouse

Czech Darts Open: So hoch ist das Preisgeld

Sieger : 35.000 £ (ca. 40.950 €)

: 35.000 £ (ca. 40.950 €) Finalist : 15.000 £ (ca. 17.550 €)

: 15.000 £ (ca. 17.550 €) Halbfinale : 10.000 £ (ca. 11.700 €)

: 10.000 £ (ca. 11.700 €) Viertelfinale : 8.000 £ (ca. 9.360 €)

: 8.000 £ (ca. 9.360 €) Letzte 16 : 5.000 £ (ca. 5.850 €)

: 5.000 £ (ca. 5.850 €) Letzte 32 : 3.500 £ (ca. 4.095 €)

: 3.500 £ (ca. 4.095 €) Letzte 48 : 2.000 £ (ca. 2.340 €)

: 2.000 £ (ca. 2.340 €) Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)