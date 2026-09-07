Darts: Littler triumphiert schon wieder

SPORT1 07.09.2026 • 06:45 Uhr Luke Littler ist in gewohnter Manier auf die European Tour zurückgekehrt. Der Engländer hat sich am Sonntag bei den Czech Darts Open durchgesetzt.

Sechs Monate hatte Luke Littler auf der European Tour gefehlt. Seine Rückkehr endete dort, wo die Konkurrenz sie am wenigsten sehen wollte: mit einem Titel. Bei den Czech Darts Open in Prag setzte sich der 19-Jährige am Sonntagabend gegen Luke Humphries durch und feierte damit seinen zweiten Triumph auf der European Tour im Jahr 2026.

Der Weg dorthin hatte es in sich. Zuvor hatte Littler bereits Gerwyn Price und Michael van Gerwen aus dem Turnier genommen. Im Finale stand dem Engländer dann sein Landsmann Luke Humphries gegenüber.

Littler ließ Humphries und van Gerwen keine Chance

Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Littler legte mit Legs in 14 und 16 Darts vor, Humphries antwortete unter anderem mit einem starken 110er-Finish. Bis zum 4:4 konnte sich keiner der beiden entscheidend absetzen. Dann änderte sich das Bild. Mit einem 130er-Checkout zum Zwölf-Darter setzte Littler das erste Ausrufezeichen.

Kurz darauf erhöhte er mit Legs in 18 und 15 Darts auf 7:4 und brachte sich damit in eine komfortable Position. Humphries kämpfte sich noch einmal zurück und verkürzte, bekam sogar die Chance, ein entscheidendes Leg zu erzwingen. Doch als sich die Gelegenheit bot, ließ er zwei Würfe auf die Doppel-16 ungenutzt. Littler bestrafte den Fehler und machte den Turniersieg perfekt.