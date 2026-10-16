Auf der PDC European Tour steht das letzte Turnier der Saison an. Bei der Dutch Darts Championship gehen auch diverse deutsche Spieler an den Start. So verfolgen sie Darts heute live.

Die PDC European Tour steuert auf ihr Finale zu: Vom 16. bis 18. Oktober 2026 steigt im MECC Maastricht die Dutch Darts Championship, das 15. und letzte Turnier der Saison.

48 Spieler kämpfen um 230.000 Pfund Preisgeld, dem Sieger winken 35.000 Pfund. Titelverteidiger ist Jonny Clayton, der 2025 im Finale gegen Niko Springer gewann. Das Turnier kehrt nach acht Jahren in die Halle zurück, in der 2018 die Premiere stattfand (damaliger Sieger: Ian White).

So können Sie die Dutch Darts Championship live verfolgen:

Free-TV: –

– Livestream: DAZN

DAZN Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Neben dem letzten Euro-Tour-Titel des Jahres geht es um Plätze in der European Tour Order of Merit. Die besten 32 der Rangliste qualifizieren sich für die European Darts Championship, die vom 22. bis 25. Oktober in Dortmund ausgetragen wird (LIVE im Free-TV und STREAM bei SPORT1). Ross Smith hat sich die Spitzenposition bereits gesichert. Clayton, der am vergangenen Sonntag die Swiss Darts Trophy in Basel gewann, kämpft noch um sein EM-Ticket.

Deutsche Darts-Stars um Schindler am Start

Martin Schindler muss in Maastricht noch ein wenig um die EM-Teilnahme zittern. Er steigt als gesetzter Spieler erst am Samstag in Runde zwei ein und trifft dort auf den Sieger der Partie Karel Sedlacek gegen Callan Rydz. Niko Springer hat sein Dortmund-Ticket bereits sicher. Er spielt am Freitagabend gegen Scott Williams, im Erfolgsfall wartet Gerwyn Price.

Max Hopp und Ricardo Pietreczko erreichten das Feld über das Tour-Card-Qualifikationsturnier. Hopp trifft auf Andrew Gilding, Pietreczko auf den Host-Nation-Qualifier Heine Uuldriks. Der Sieger dieser Partie bekommt es in Runde zwei mit Rob Cross zu tun.

Am Freitag spielen die 32 nicht gesetzten Spieler die erste Runde, am Samstag steigen die Gesetzten in Runde zwei ein. Das Achtelfinale und das Viertelfinale folgen am Sonntag, anschließend das Halbfinale und das Finale. Gespielt wird im K.-o.-System bis zum Viertelfinale über elf Legs, im Halbfinale über 13 und im Finale über 15 Legs. Die Sessions beginnen um 13 Uhr (Nachmittag) und um 19 Uhr (Abend).

Spielplan der Dutch Darts Championship am Freitag

Nachmittagssession (ab 13 Uhr)

Karel Sedlacek – Callan Rydz

Cameron Menzies – Nick Kenny

Jeffrey de Graaf – Mickey Mansell

Dave Chisnall – Jonas Masalin

Andrew Gilding – Max Hopp

Ryan Joyce – Owen Bates

Ricardo Pietreczko – Heine Uuldriks

– Heine Uuldriks Dirk van Duijvenbode – James Hurrell

Abendsession (ab 19 Uhr)