Fallon Sherrock gewinnt das Mega-Event von Luke Littler. Die Engländerin besiegt den zweimaligen Weltmeister und gewinnt 501.000 Pfund Preisgeld. Ihren Triumph feiert Sherrock ausgelassen.

Fallon Sherrock hat ihren Triumph beim Mega-Event „Beat Luke Littler“ ausgelassen gefeiert. In der Nacht von Freitag auf Samstag postete die Engländerin ein Bild auf Instagram, auf dem sie gemeinsam mit Freunden auf ihren Sieg über Luke Littler anstieß.

„Celebrating“, schrieb die 32-Jährige unter dem Beitrag, ihren Kommentar ergänzte sie mit zwei Party-Emojis.

Sherrock nach Triumph „überglücklich“

Fallon Sherrock, einst die erste Frau mit einem Sieg auf der WM-Bühne, spielte im 15. Match des Abends einen 12-Darter und fügte Littler eine schmerzhafte Niederlage zu. „Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt eine Chance bekommen würde, zu spielen. Vor mir waren noch so viele Spieler an der Reihe. Ich wollte einfach nur die Gelegenheit, und zum Glück habe ich sie bekommen“, sagte Sherrock im Gespräch mit DartsWorld.

Fallon Sherrock kassierte 501.000 Pfund Fallon Sherrock kassierte 501.000 Pfund © IMAGO/Action Plus

„Ich dachte mir, wenn ich meine Chance nicht nutze, würden entweder Mitchell (Lawrie; d. Red.) oder Ash (Coleman; d. Red.) gewinnen, da sie mehr als fähig sind. Ich bin einfach froh, dass es mein Abend war, und ich bin absolut überglücklich, gewonnen zu haben.“

Das Event wurde auf Netflix übertragen. Im Interview nach dem Event hoffte Luke Littler auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Für Sherrock hatte Littler lobende Worte übrig: „Genial, Weltklasse“, zollte er Respekt.