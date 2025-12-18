Darts-WM: Fallon Sherrock verkündet kurz vor Turnierstart gute Neuigkeiten

Moritz Pleßmann , Jana Wosnitza 18.12.2025 • 20:05 Uhr Fallon Sherrock kämpfte in diesem Jahr immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. Pünktlich zum Start der Darts-WM vermeldet sie bei SPORT1 gute Neuigkeiten.

Positive Nachrichten von Fallon Sherrock! Die „Queen of the Palace“ hat kurz vor ihrem Auftaktmatch bei der Darts-WM (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) gegen Dave Chisnall bei SPORT1 ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben.

„Ich fühle mich viel besser. Alles scheint in die richtige Richtung zu gehen und ich freue mich darauf, zu sehen, wie ich mich in diesem Turnier schlage“, erklärte die 31-Jährige im Pre-Match-Interview am Donnerstag.

Darts-WM: Gesundheitliche Probleme bei Fallon Sherrock

„Im Moment bin ich sehr glücklich. Ich fühle mich 100 Prozent besser als zuvor. Ich bin energiegeladener, positiver und weniger müde“, hatte sie zuvor bei der Sun berichtet.

Zuletzt hatte Sherrock immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2014 begleiten sie Funktionsstörungen der Niere, die sie medikamentös behandeln muss.

Sherrock musste Spiele absagen

Im Sommer dieses Jahres hatte sie sogar vor, eine Pause einzulegen, um ihre Gesundheit zu verbessern.

„Ich möchte nur ein paar Stunden am Tag zu Hause trainieren, aber das geht momentan nicht“, sagte sie damals bei Online Darts. Sherrock musste teilweise Spiele absagen, da sie keine Ausdauer mehr hatte.

Doch der Plan mit der Pause scheint nun passé. „Ich werde nächstes Jahr keine Schwierigkeiten haben“, erklärte die 31-Jährige und zeigte sich optimistisch: „Hoffentlich kann ich jetzt einfach weitermachen und so spielen wie vor fünf oder sechs Jahren.“

Darts-WM: 2019 schrieb Sherrock Geschichte

Dort feierte sie ihren größten Erfolg. Bei der WM 2019 schrieb sie Geschichte, als sie als erste (und bis dato einzige) Frau einen Mann bei einer PDC-Weltmeisterschaft bezwingen konnte. Nach dem 3:2-Sieg gegen Ted Evetts konnte sie auch Mensur Suljovic (3:1) bezwingen. Erst in der dritten Runde war gegen Chris Dobey Endstation.

Der fabelhafte Auftritt brachte ihr den Spitznamen „Queen of the Palace“ ein. Doch diesem wurde sie in den folgenden Jahren nicht mehr gerecht. Zwischen 2022 und 2025 schied sie jeweils in der ersten Runde aus. Nun will sie wieder angreifen.

„Mein Spiel ist da, also gehe ich etwas zuversichtlicher in die Weltmeisterschaft“, sagte sie der Sun. „Hoffentlich werde ich dieses Jahr mit all dem Training und den Vorbereitungen gut abschneiden. Hoffentlich kann ich wieder gewinnen.“

Sie trifft am Donnerstag im zweiten Spiel der Abendsession auf Landsmann Dave Chisnall (ab ca. 21:10 Uhr LIVE).

Sherrock: Trennung von Menzies

Ein Erfolg wäre ein schöner Abschluss in einem persönlich schwierigen Jahr für Sherrock. Neben den gesundheitlichen Problemen kam auch noch die Trennung von Freund Cameron Menzies dazu.