Kommentator kann es kaum fassen: "Bist du verrückt!"

Bei den K.o.-Spielen in der Super League gibt es die erste große Überraschung. Einer der Favoriten im Kampf um das so begehrte WM-Ticket verabschiedet sich bereits im Achtelfinale aus dem Turnier.

Mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet: Tim Scholz hat sich im Achtelfinale bei der Hylo PDC Europe Super League (LIVE bei SPORT1) überraschend mit 6:4 in Legs gegen Jaimy van de Weerd durchgesetzt.

Der Deutsch-Niederländer van de Weerd galt als einer der großen Favoriten aufs WM-Ticket und schloss die PDC Europe Next Gen Order of Merit dieses Jahr sogar auf Position eins ab. Während van de Weerds Chancen auf die Darts-WM 2027 nun dahin sind, darf Scholz weiter vom Ticket träumen.

Tim Scholz hat sich überraschend gegen Jaimy van de Weerd durchgesetzt Tim Scholz hat sich überraschend gegen Jaimy van de Weerd durchgesetzt © SPORT1

Hylo PDC Europe Super League: Scholz schlägt van de Weerd

Scholz spielte solide 87,60 Punkte im Average, bei van de Weerd waren es 81,29 Punkte.

Der Marburger führte schon mit 4:2 in den Legs, doch sein Kontrahent kämpfte sich nochmal zurück, stellte auf 4:4 und ließ einen Freudenschrei heraus. Scholz schnappte sich allerdings die nächsten beiden Legs und damit auch das Match. Er verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-10.

Darts: Wer schnappt sich das WM-Ticket?

Im Viertelfinale am Freitag trifft Scholz auf René Eidams. „The Cube“ gewann sein Achtelfinale gegen den Österreicher Patrick Reisenegger mit 6:3 in Legs.

Am Freitag wird dann auch der Turniersieger ermittelt. Wessen Ally-Pally-Traum dann Realität wird, bleibt mit Spannung zu erwarten.

Hier geht es zum Spielplan und den Ergebnissen der Europe Super League.