Legenden-Comeback! Beim International Pairs Turnier feiert Phil Taylor nach acht Jahren Ruhestand sein Comeback. Gemeinsam mit Adrian Lewis tritt der 66-Jährige für England ans Oche. Die beiden verbindet eine erfolgreiche Vergangenheit.

Am Montagmorgen ist in Portsmouth der Startschuss zum International Pairs Turnier der MODUS Super Series gefallen. Am heutigen Donnerstag steht eine Legende in diesem Rahmen vor ihrem Comeback: An der Seite seines langjährigen Freundes Adrian Lewis steigt Phil „The Power“ Taylor nach seinem Rücktritt im Jahr 2018 erstmals wieder ins Wettkampfgeschehen ein.

Insgesamt zwölf Nationen mit je einem Paar kämpfen bis Samstag (28. November) um die International-Pairs-Trophäe.

Phil Taylor (l.) und Adrian Lewis (r.) bilden ein erfolgreiches Duo für England Phil Taylor (l.) und Adrian Lewis (r.) bilden ein erfolgreiches Duo für England © IMAGO/Jan Huebner

Darts heute live: So können Sie das International Pairs Turnier mit Phil Taylor verfolgen

TV: –

– Livestream: Pluto TV / Youtube

Pluto TV / Youtube Ticker: –

Für England trat der 16-malige Weltmeister Taylor mit Lewis bereits fünfmal beim PDC World Cup of Darts an. Dabei vereint die beiden eine erfolgreiche Vergangenheit, denn viermal gewann das Duo die Team-WM. Nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt in 2016 wollen die Engländer international noch einmal angreifen.

Diese Gegner warten auf Englands Super-Duo

Ab 14 Uhr treffen Taylor und Lewis in der Gruppe C auf die Teams aus Dänemark und der Schweiz. Ergänzt wird die Gruppe mit den Deutschen Daniel Klose und Liam Maendl-Lawrence sowie mit dem Duo aus Schottland und Schweden, die in der Quali-Gruppe A die Plätze vier bis sechs belegten.

Australien, die Niederlande und Neuseeland treffen im Laufe des Abends ab 23 Uhr in der Gruppe B auf Belgien, den Zweiten der Quali-Gruppe A, und die USA. Die Waliser Derek Coulson und Alex Williams qualifizierten sich bereits am Mittwoch als Sieger der Gruppe A direkt für das Finale.

Neben ihnen ziehen fünf weitere Paare in die Final Night am Samstag ein. Im üblichen MODUS-Format startet der Abend mit einer Gruppenrunde, gefolgt vom Halbfinale und dem finalen Duell um den Titel.