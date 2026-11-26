Die Players Championship Finals dienen auch als Generalprobe für die Darts-WM. Einige prominente Namen wie Luke Littler, Peter Wright und Ricardo Pietreczko sind in Minehead nicht am Start.

Bevor die Darts-Weltmeisterschaft am 11. Dezember (bis zum 3. Januar LIVE auf SPORT1) im Londoner Alexandra Palace startet, steht am kommenden Wochenende mit den Players Championship Finals in der Butlin’s Minehead Arena die WM-Generalprobe auf dem Programm.

Beim letzten Major-Turnier vor der WM, für das sich die Top 64 der Players-Championship-Rangliste qualifiziert haben, sind einige prominente Namen nicht vertreten. Allen voran betrifft dies den zweimaligen Weltmeister Luke Littler. Der 19-Jährige hatte sich für 2026 das Ziel gesetzt, alle elf Major-Events zu gewinnen. Nachdem er jedoch bei den World Series of Darts Finals im September ausgeschieden war, platzte dieser Traum.

Luke Littler und Peter Wright sind nicht für die WM-Generalprobe qualifiziert Luke Littler und Peter Wright sind nicht für die WM-Generalprobe qualifiziert © IMAGO/Every Second Media

Zwei Top-Zwölf-Spieler nicht am Start

Schon zuvor war Littler kaum bei den Players-Championship-Turnieren vor Ort und erspielte sich auch nur 10.500 Pfund Preisgeld. Anschließend tauchte er bei keinem weiteren der Floor-Turniere auf, wodurch er bewusst in Kauf nahm, die WM-Generalprobe zu verpassen.

Überraschend in Minehead nicht dabei sind Nathan Aspinall und Josh Rock. Die Nummern acht und zwölf der Weltrangliste konnten sich nur ein Preisgeld von 26.500 bzw. 27.250 Pfund erspielen und verpassten damit die Top 64. Auf den letzten beiden Qualifikationsplätzen rangieren Mike De Decker und Henry Coates mit 33.250 Pfund.

Pietreczko verpasst Qualifikation knapp

Ganz knapp gescheitert ist die deutsche Nummer drei, Ricardo Pietreczko, der nach den 34 Players Championship Events auf ein Preisgeld von 32.500 Pfund gekommen ist. Zudem konnten sich die beiden Legenden Raymond van Barneveld (31.000 Pfund) und Peter Wright (23.750) nicht qualifizieren.

Darüber hinaus fehlen unter anderem Mervyn King (27.000), Nathan Aspinall (26.500), Ryan Joyce (24.500), Dimitri Van den Bergh (13.250) und Ricky Evans (13.000).

DEINE MEINUNG

Vier Deutsche in Minehead dabei

Aus deutscher Sicht greifen Gabriel Clemens, Max Hopp, Niko Springer und Martin Schindler an. Das bedeutet zugleich, dass neben Pietreczko auch Lukas Wenig (27.500), Arno Merk (20.250), Leon Weber (18.500), Kai Gotthardt (17.750), Yorick Hofkens (12.500), Dominik Grüllich (10.750), Pascal Rupprecht (9.500), Daniel Klose (9.250), Marvin Kraft (8.250), Maximilian Czerwinski (7.500) und Matthias Ehlers (1.250) nicht für die Players Championship Finals qualifiziert sind.