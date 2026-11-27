Licht und Schatten zum Auftakt der Players Championship Finals! Während Martin Schindler die erste Hürde nimmt, endet die WM-Generalprobe für Niko Springer frühzeitig.

Martin Schindler hat einen erfolgreichen Start in die WM-Generalprobe hingelegt. Deutschlands Nummer eins setzte sich zum Auftakt der Players Championship Finals im englischen Minehead gegen Charlie Manby mit 6:4 durch. In der zweiten Runde trifft „The Wall“ am Samstag auf den Sieger des Duells zwischen dem Schotten Cameron Menzies und dem Österreicher Mensur Suljovic.

Für Niko Springer ist das letzte Major-Turnier vor der Weltmeisterschaft hingegen bereits beendet. Der 26-Jährige musste sich auf der Nebenbühne dem Niederländer Niels Zonneveld mit 4:6 geschlagen geben. Beim Grand Slam of Darts hatte Springer zuletzt noch mit dem Einzug in sein erstes Major-Viertelfinale für Aufsehen gesorgt.

Martin Schindler zieht in die zweite Runde ein Martin Schindler zieht in die zweite Runde ein © IMAGO/Action Plus

Zwei weitere Deutsche am Abend gefordert

Mit Gabriel Clemens und Max Hopp greifen in der Abend-Session ab 20 Uhr zwei weitere deutsche Spieler ins Turniergeschehen ein. Während Clemens auf Dave Chisnall trifft, bekommt es Hopp mit dem ehemaligen WM-Halbfinalisten Stephen Bunting zu tun.

Insgesamt kämpfen 64 Spieler bis Sonntag um den letzten Major-Titel vor der Darts-WM. Die beiden Vorjahresfinalisten Luke Littler und Nathan Aspinall sind in Minehead nicht dabei.

Die Players Championship Finals können Sie im SPORT1-Liveticker verfolgen.