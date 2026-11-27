Die Players Championship Finals 2026 stehen vor der Tür! Für die Spieler bedeutet dies den letzten Härtetest vor der Darts-WM im Dezember. Mehrere prominente Namen sind dieses Jahr nicht dabei - für Deutschland gehen vier Spieler an den Start.

Die WM-Generalprobe steht an! Am Freitag um 14 Uhr fällt der Startschuss zu den Players Championship Finals 2026. Insgesamt 64 Spieler kämpfen bis Sonntag in der Butlin’s Minehead Arena um die letzte Major-Trophäe des Jahres 2026. Das Turnier gilt seit Jahren als letzter Härtetest vor der Weltmeisterschaft, welche zwei Wochen später im Londoner Alexandra Palace auf die Darts-Welt wartet.

Das Teilnehmerfeld der Finals setzt sich aus den Top 64 der Players Championship zusammen. Qualifiziert sind dementsprechend nur die Spieler, die bei der zugehörigen Turnierserie im Jahresverlauf am meisten Preisgeld für sich gewinnen konnten. Das Besondere dieses Jahr: Die beiden Finalisten des Vorjahres Luke Littler und Nathan Aspinall fehlen – eine Titelverteidigung ist damit ausgeschlossen.

Darts: So können Sie die Players Championship Finals heute live verfolgen:

TV: –

– Stream: DAZN/PlutoTV

DAZN/PlutoTV Ticker: SPORT1.de & SPORT1 App

Schnappt sich Luke Humphries den Titel zum dritten Mal?

Die ersten beiden Runden werden im K.o.-Modus „Best of 11 Legs“ und auf zwei verschiedenen Bühnen gespielt, bevor im Achtelfinale am Samstagabend zehn Legs für einen Sieg benötigt werden. Im Halbfinale und Finale am letzten Spieltag erhöht sich die Distanz daraufhin auf „Best of 21 Legs“.

Zu den diesjährigen Favoriten im Feld zählen Engländer Luke Humphries, Gewinner des World Grand Prix 2026 und zweifacher Turniersieger der Players Championship Finals sowie sein Landsmann Ross Smith, der dieses Jahr zwei Major-Titel für sich entscheiden konnte. Aus deutscher Sicht dürfte der Fokus auf Gabriel Clemens, Max Hopp, Niko Springer und Martin Schindler liegen. Nicht dabei ist Ricardo Pietreczko, dessen Preisgeld von 32.500 Pfund für eine Finals-Teilnahme ganz knapp nicht ausreichte.