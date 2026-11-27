Vor der Darts-WM 2027 der PDC krönt der Weltverband WDF seine neuen Darts-Weltmeister. SPORT1 hat alle Infos zu Favoriten, deutschen Teilnehmern, Spielplan, Modus und TV-Übertragung im Überblick.

Bevor die Darts-WM 2027 ansteht (ab 11. Dezember LIVE im Free-TV auf SPORT1), krönt die WDF (World Darts Federation) ab heute, 27. November, ihre neuen Weltmeister.

Während sich bei der PDC die besten Profis der Welt in den größten Turnieren messen, ist die WDF der Darts-Weltverband mit aktuell 80 Mitgliedsverbänden rund um den Globus. Unter ihrem Dach veranstaltete die BDO (British Darts Organisation) im Jahr 1978 die erste Darts-Weltmeisterschaft.

Aus diesem Konstrukt spalteten sich 1993 die besten Spieler ab und gründeten den Vorläufer der heutigen PDC. Seitdem gibt es im Darts zwei konkurrierende Weltmeisterschaften. SPORT1 hat alle Informationen zur WDF-WM 2026 im Überblick.

Darts-WM: Warum gibt es zwei Weltmeisterschaften?

Die besten Spieler waren Anfang der 90er Jahre zunehmend unzufrieden mit den Preisgeldern und der TV-Präsenz im Darts und gründeten 1993 das World Darts Council, aus dem später die PDC (Professional Darts Corporation) hervorging. Die PDC ist seitdem extrem gewachsen und hat dem Darts weltweit eine ungeahnte Popularität eingebracht, wovon auch die Spieler in Form der deutlich gestiegenen Preisgelder profitieren. So bekam Luke Littler als Gewinner der WM 2026 ein Preisgeld von einer Million Pfund.

Dagegen schwand die Bedeutung der früher als BDO-WM bekannten Weltmeisterschaft über die Jahre. 2020 musste die BDO ihren Betrieb sogar komplett einstellen. 2022 übernahm der Weltverband WDF und richtet seitdem wieder eine WM aus. Gespielt wird inzwischen wieder im traditionsreichen Lakeside Country Club, wo Legenden wie Phil Taylor oder Raymond van Barneveld ihre ersten WM-Titel feierten. Der Sieger der WDF-WM muss sich allerdings mit 50.000 Pfund begnügen.

Was unterscheidet die WDF-WM von der Darts-WM der PDC?

Zunächst einmal wird bei der WDF nicht nur ein Weltmeister gekürt. Stattdessen werden getrennte Wettbewerbe bei Männern, Frauen, Junioren und Juniorinnen ausgetragen. Die PDC lässt zudem eine Teilnahme an beiden Weltmeisterschaften nicht zu.

So musste sich beispielsweise Beau Greaves in den Jahren 2023 und 2024 entscheiden, wo sie antritt. Sie war auch für die WM der PDC qualifiziert, entschied sich aber dafür, ihren WM-Titel bei den Frauen in Lakeside zu verteidigen, ehe sie 2025 komplett zur PDC wechselte und im vergangenen Jahr im Alexandra Palace bei der PDC-Weltmeisterschaft antrat. Dieses Jahr war der Deutsche Paul Krohne davon betroffen, er wählte das PDC-Event.

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Wer ist für die WDF-WM 2026 qualifiziert und wer sind die Favoriten?

Bei den Männern, offiziell als Open bezeichnet, sind die Top 16 der WDF-Weltrangliste qualifiziert. Diese richtet sich nach dem Abschneiden bei WDF-Turnieren. Krohne wäre als Nummer drei dieser Rangliste eigentlich dabei, qualifizierte sich aber über die PDC Europe Super League für die PDC-WM und wird dort teilnehmen. Zu den Top 16 kommen weitere 48 Teilnehmer, die sich über besondere Turniere oder regionale Ausscheidungen qualifizieren konnten. Bei den Frauen besteht das Feld aus 24 Spielerinnen. In den beiden Junioren-Klassen treten jeweils zwölf bzw. sechs Nachwuchstalente an.

Favorit ist bei der Open-Kategorie der erst 16-jährige Mitchell Lawrie aus Schottland. Er stand im vergangenen Jahr bereits mit 15 im WM-Finale und ist der jüngste Spieler, der drei WDF-Senioren-Turniere gewinnen konnte – den Rekord nahm er PDC-Weltmeister Littler ab. Schon mehrmals spielte er 2026 Turniere mit einem Drei-Dart-Average von mehr als 100 Punkten. Titelverteidiger Jimmy van Schie holte sich im Januar 2026 eine Tourcard der PDC und kann deshalb nicht in Lakeside teilnehmen.

Bei den Frauen ist Deta Hedman die Titelverteidigerin und Topfavoritin. Die 67-Jährige ist eine Darts-Legende, die bereits zu BDO-Zeiten dreimal im WM-Finale stand.

Sind deutsche Spieler bei der Lakeside-WM am Start?

Mit Carsten Hoffmann und Liam Maendl-Lawrance sind zwei deutsche Darts-Spieler am Start. Beide nahmen zuletzt auch an der Super League teil und müssen gleich in Runde eins ran, während die Top 16 für die zweite Runde gesetzt sind. Bei den Frauen vertritt Irina Armstrong Deutschland. Dazu sind bei den Junioren Mika Donnevert und Benjamin Dopfer dabei, die in der ersten Runde aufeinandertreffen und um einen Platz im Viertelfinale spielen.

Wo läuft die WDF-WM im TV und Stream?

SPORT1 überträgt ab dem 4. Dezember die drei Finaltage (ab den Viertelfinals) der WDF-WM am Nachmittag und Abend im Free-TV und Gratis-Stream. Die ersten Tage der WM werden auf dem YouTube-Kanal der WDF gestreamt.