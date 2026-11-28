Phil Taylor nach enttäuschendem Comeback nun endgültig am Ende: Es war großartig, aber ich bin jetzt wirklich im Ruhestand

Phil Taylor beendet nach dem Aus bei den MODUS Super Series International Pairs endgültig seine Karriere. Mit seiner Leistung geht er hart ins Gericht. Auch zur GOAT-Debatte und Luke Littler äußert sich die Darts-Ikone.

Phil Taylor zieht nach seinem kurzen Comeback einen endgültigen Schlussstrich unter seine Wettkampfkarriere. Der 16-malige Weltmeister schied am Freitag mit seinem Doppelpartner Adrian Lewis bei den MODUS Super Series International Pairs in Portsmouth aus. Nach nur drei Siegen aus zehn Gruppenspielen steht für die beiden Engländer fest, dass sie den Finaltag am Samstag verpassen.

„Ich bin jetzt offiziell Rentner“, sagte Taylor nach seinem letzten Auftritt im Gespräch mit Pluto TV: „Es war wirklich großartig, aber ich muss weitermachen. Auch mental muss ich weitermachen.“ Darts werde dennoch immer ein großer Teil seines Lebens bleiben.

Taylor hätte das Doppelturnier gerne für seinen Freund Lewis gewonnen – stattdessen verloren die beiden am Donnerstag alle fünf Partien, ehe ihnen am Freitag drei Siege gelangen. Im letzten Spiel unterlagen sie den Schotten John Henderson und Robert Thornton mit 3:4 in Legs. Anschließend verabschiedeten die anderen Teams Taylor mit einem Ehrenspalier.

Mit seiner eigenen Leistung ging der Engländer hart ins Gericht. „Wenn man Doppel verfehlt, möchte man am liebsten im Boden versinken und verschwinden“, sagte Taylor. Lewis habe unglaublich viel Talent, doch weil er selbst nicht so gut gespielt habe, wie er es könne, habe er seinen Partner unter Druck gesetzt.

Darts: Phil Taylor traut Luke Littler 16 WM-Titel zu

Als er gefragt wurde, ob er der Darts-GOAT sei, reagierte Taylor mit klaren Worten. „Ich bin der erfolgreichste. Aber man kann nicht sagen, dass ich der Größte aller Zeiten bin. (…) Man kann doch nicht wirklich behaupten, dass Diego Maradona der beste Fußballer aller Zeiten war, oder? Was ist mit Pelé? Und George Best? Und heute Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ich bin der erfolgreichste, aber ich halte es für verrückt zu sagen, dass ich der GOAT bin. Dazu hat jeder seine eigene Meinung.“

In Sachen Erfolg traut Taylor einem aktiven Spieler sogar zu, seine 16 Weltmeisterschaften eines Tages erreichen zu können: „Ich glaube wirklich, dass Luke Littler das schaffen kann. Ich sehe nur wenige Spieler, die ihn aufhalten können.“ In kurzen Formaten sei Littler zwar verwundbar, bei der WM sehe das aber anders aus.

Im Ruhestand will Taylor Zeit mit seinen elf Enkeln verbringen und weiter Darts verfolgen. Einem Spieler wünscht er dabei einen WM-Titel besonders: „James Wade. Was für ein Talent!“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.