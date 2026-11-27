Gabriel Clemens steht in der zweiten Runde der Players Championship Finals. Er schlägt Dave Chisnall.

Wichtiger Erfolg für Gabriel Clemens! Der „German Giant“ siegte in der ersten Runde bei den Players Championship Finals in einem umkämpften Spiel mit 6:4 gegen Dave Chisnall.

Es war der erste Erfolg von Clemens beim Turnier seit seinem Halbfinal-Einzug 2023. Zudem ist es ein wichtiges Zeichen mit Blick auf die anstehende Darts-WM (alle Spiele ab dem 11. Dezember im TV und Stream bei SPORT1).

Gabriel Clemens feierte einen wichtigen Sieg Gabriel Clemens feierte einen wichtigen Sieg © IMAGO/Action Plus

Clemens zeigte gegen Chisnall ein starkes Spiel mit 93,20 Punkten im Durchschnitt und einer Doppelquote von 40 Prozent. „Chizzy“ hatte dagegen gerade beim Scoring Probleme (87,99er-Average). Seine starke Doppelquote (57,14 Prozent) hielt ihn aber lange im Spiel.

Players Championship Finals: Clemens kämpft sich nach Rückstand zurück

Zum Start des Matches sah es kurz so aus, als wenn Clemens seine Schwäche auf die Doppel zum Verhängnis werden könnte. Eigentlich hätte „Gaga“ führen müssen, da er aber eine Chance nach der anderen vergab, führte Chisnall, der alle seine drei Versuche traf plötzlich mit 3:1.

Clemens stand nach vier Legs dagegen bei einer Doppelquote von nur 20 Prozent. Danach steigerte er sich aber deutlich, holte drei Durchgänge in Folge und ging mit 4:3 in Führung.

Im Anschluss entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe. Chisnall gleich zum 4:4 aus, ehe Clemens wieder mit 5:4 in Führung ging. Das Match holte sich der „German Giant“ dann mit einem 112er-Highlight-Finish.

Ebenfalls in der zweiten Runde steht Martin Schindler, der Charlie Manby mit 6:4 schlug. Niko Springer scheiterte dagegen mit 4:6 an Niels Zonneveld.

Eine überraschende Niederlage musste Gerwyn Price hinnehmen. Der Weltmeister von 2021 unterlag dem Polen Sebastian Bialecki 4:6.