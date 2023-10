European Championship Darts: "Brennen in meinen Augen!" - Wade von Gegner irritiert

Bei der European Championship (alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) in der Dortmunder Westfalenhalle ist James Wade zwar mit einem 6:3-Erfolg gegen Dirk van Duijvenbode in die nächste Runde eingezogen.

Demnach habe van Duijvenbode seine Schulter mit einem Wärmebalsam behandelt „und das verursachte während der ersten drei oder vier Legs ein Brennen in meinen Augen“, sagte Wade bei onlinedarts.com . Er habe sich danach daran gewöhnt, aber „so etwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt“.

Wade mit Kampfansage

So oder so ließ sich Wade nicht aus der Spur bringen: Nun geht es in der zweiten Runde gegen José de Sousa (ab 20.00 Uhr im Free-TV und SPORT1-Liveticker).