Grand Slam of Darts 2023 LIVE im TV und Stream bei SPORT1 mit Pietreczko, Wright, van Gerwen und Smith

Zwischen dem 11. und 19. November findet im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton zum 17. Mal der Grand Slam of Darts statt. Es geht um die Eric-Bristow-Trophäe. (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream)

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Es steht der erste Tag des Turniers an mit acht Gruppenspielen in der Nachmittags-Session an. Ab 14 Uhr duellieren sich die Spieler aus den Gruppen B, D, F und H.