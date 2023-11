Darts: Nächster Paukenschlag beim Grand Slam!

Das Favoritensterben beim Grand Slam of Darts geht weiter: Nach dem amtierenden Weltmeister „Bully Boy“ Michael Smith hat auch „Snakebite“ Peter Wright die Gruppenphase in Wolverhampton nicht überstanden.

Der zweimalige Weltmeister aus Schottland verlor in der Gruppe E das alles entscheidende Match gegen Stephen Bunting mit 3:5, anstelle von Wright lösten also Bunting und US-Überraschungsmann Stowe Buntz (5:4 gegen Dave Chisnall) die Tickets für das Achtelfinale des Major-Turniers (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) .

Grand Slam of Darts: Wright, Sherrock und Greaves raus

In der Gruppe F zogen derweil Andrew Gilding und Danny Noppert in die K.o.-Runde ein, in der Gruppe H änderte ein Sieg des deutschen Shootingstars Ricardo Pietreczko gegen Nathan Aspinall nichts mehr am Aus Pietreczkos und dem Weiterkommen Aspinalls. Der ebenfalls schon vorher qualifizierte Michael van Gerwen beschloss sein drittes Match in der Gruppe G gegen Martijn Kleermaker mit dem dritten Sieg 5:4. (Grand Slam of Darts: Die Tabellen)