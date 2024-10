Darts European Championships live im TV, Stream und Ticker

Darts European Championships 2024 LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts European Championship 2023: Wright wird Europameister

Darts European Championship 2024: Format und Preisgeld

Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde wird im Modus Best of 11 Legs, das Achtel- und Viertelfinale findet im Modus Best of 19 Legs statt, die Halbfinal-Spiele und das Finale werden im Modus Best of 21 Legs ausgetragen. Jedes Leg wird im 501 Double Out gespielt.