European Championship: Achtelfinale von Schindler und Pietreczko heute LIVE auf SPORT1

SPORT1 25.10.2025 • 10:00 Uhr Darts-Action live bei SPORT1! Bei der European Championship steht das Achtelfinale auf dem Programm - Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind mittendrin.

Bei der European Darts Championship in Dortmund steigt am Samstag das Achtelfinale. Mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko stehen erstmals zwei Deutsche unter den letzten 16 Spielern einer EM.

Schindler, der sich in der ersten Runde mit 6:5 gegen Dave Chisnall durchsetzte, bekommt es im dritten Match des Tages (ca. 15 Uhr) mit dem Engländer Ryan Joyce zu tun. Für die deutsche Nummer eins ist es im sechsten Anlauf die erste Achtelfinalteilnahme.

So können Sie die European Darts Championship heute live verfolgen

Pietreczko trifft in der Abendsession auf Jermaine Wattimena, der Niko Springer am Freitag mit 6:3 besiegte. „Pickachu“ zog durch einen 6:4-Sieg gegen Josh Rock ins Achtelfinale ein.

Darts-EM: Kommt es zum Duell zwischen Littler und Humphries?

Spannend wird es am Samstag vor allem, wenn Luke Littler auf James Wade trifft und Luke Humphries gegen Cameron Menzies spielt. Die Sieger der jeweiligen Partien treffen im Viertelfinale am Sonntag aufeinander - Littler würde bei einem Sieg dort und anschließendem Finaleinzug Humphries als Nummer eins der Weltrangliste ablösen.

Das Turnier findet vom 23. bis 26. Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Mit dabei sind die 32 besten Spieler der European Tour, die in der European Tour Order of Merit gelistet werden.