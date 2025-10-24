Kontroverse um Littler: SPORT1-Experte fällt klares Urteil

Luca Utz 24.10.2025 • 10:00 Uhr Dieser Darts-Zoff erhitzt die Gemüter: Nach Luke Littlers scharfem Konter auf die Kritik des ehemaligen Tour-Card-Inhabers Andy Cornwall äußert sich nun SPORT1-Experte Robert Marijanovic zu dieser Debatte.

„Da brauchst du schon unsere Datenbanken um ihn (Andy Cornwall; Anm. d. Red) zu finden, überspitzt gesagt. Er hat im gleichen Podcast ein bisschen Gegenwind bekommen von Matthew Edgar, in meinen Augen einer der besten Analysten für dieses Spiel", erklärte der Experte.

Littler habe Junioren-WM gut getan

Marijanovic führte konkreter aus: „Dieser hat auch ganz klar gesagt ‚Das Spiel ist aufgewertet worden durch Luke Littler´. Er hat auch nicht gewonnen. Es wurde so viel über diese Jugend-WM, zumindest bis zu den beiden Halbfinals, berichtet, das wäre ohne Littler gar nicht passiert.“

Über die Beweggründe für Cornwalls Kritik mutmaßte der 45-Jährige: „Ich meine, das gehört auch ein bisschen zu den sozialen Medien heutzutage dazu, du musst ein bisschen provozieren. Ich denke, diese Folge wurde ein bisschen häufiger gehört als viele andere Folgen von diesem Podcast.“

„Wer zum Teufel ist Andy Cornwall“

Auch Moderationskollege Basti Schwele fand direkte Worte für Cornwall: „Es wurde groß aufgemacht, Ex-Profi Andy Cornwall. Da müssen sehr viele erstmal nachschauen: Wer zum Teufel ist Andy Cornwall?“