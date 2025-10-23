MvG-Drama bei Darts-EM in Dortmund: "Das ist ja kaum zu glauben!"

Felix Kunkel 23.10.2025 • 23:25 Uhr Michael van Gerwen zittert sich bei der European Championship ins Achtelfinale. Er selbst vergibt zwar drei Matchdarts, sein Gegner jedoch gleich sieben.

Michael van Gerwen hat sich bei der European Darts Championship (LIVE bei SPORT1) ins Achtelfinale gezittert - und ein frühes Aus im letzten Moment abgewendet. Der Niederländer bezwang seinen Landsmann Wessel Nijman in einem dramatischen Decider mit 6:5.

MvG sah bereits beim Stand von 5:4 wie der sichere Sieger aus, vergab dann allerdings drei Matchdarts. Nijman nutzte die Chance und erzwang ein entscheidendes elftes Leg.

Dort schien alles auf den 25-Jährigen hinauszulaufen, doch er vergab gleich sieben Matchdarts. Über T18 und D8 löschte van Gerwen schließlich 70 Punkte zum Sieg.

Darts: „Nijman schmeißt ein sicher geglaubtes Ding weg“

„Das ist ja kaum zu glauben und nicht auszuhalten!“, meinte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. „Was ein kurioses Ding. Wessel Nijman schmeißt ein sicher geglaubtes Ding weg.“

Für Van Gerwen war es in einer für ihn nicht einfachen Zeit ein wichtiges Erfolgserlebnis. Der dreimalige WM-Champion durchlebt auch aus privaten Gründen ein schweres Jahr: Er und seine bisherige Ehefrau lassen sich scheiden, sein Vater kämpft gegen eine Krebserkrankung.

Mit dem Sieg bei den World Series of Darts Mitte September - seinem ersten Major-Erfolg seit zwei Jahren -, schien MvG wieder in die Spur gefunden zu haben.