Julius Schamburg 14.10.2025 • 23:17 Uhr Die nächste Enttäuschung von Michael van Gerwen hat Konsequenzen: Der dreimalige Weltmeister legt die Dartspfeile zunächst beiseite.

Dieser Entschluss ist weitreichend: Michael van Gerwen legt eine Pause ein und verpasst mit den Players Championship Finals erstmals das letzte große Turnier vor der Darts-WM.

Nach seiner Niederlage bei der Players Championship 31 gegen den Engländer Dom Taylor (4:6 in Legs) reiste van Gerwen am Dienstagnachmittag aus Wigan ab und kündigte an, die letzten drei regulären Turniere der Players Championship auszulassen.

Van Gerwen: „Muss den Kopf freibekommen“

„Ich muss den Kopf freibekommen und die Dinge ordnen“, wird der 36-Jährige im Medium Dagblad zitiert: „Ich merke, dass auch mich die Müdigkeit überkommt.“

Van Gerwen hatte die Players Championship Finals bereits siebenmal gewonnen (zuletzt 2022). Dieses Jahr wird „Mighty Mike“ beim Finalturnier zum ersten Mal in seiner Karriere gar nicht erst mit von der Partie sein.

Darts: Van Gerwen im Ranking abgeschlagen

In der Players-Championship-Rangliste liegt van Gerwen aktuell nur auf Rang 93. Nur die besten 64 Spieler sind für das Finale am 23. November qualifiziert.

Für den dreimaligen PDC-Weltmeister (2014, 2017 und 2019) ist es die nächste große Enttäuschung nach seinem krachenden Aus beim World Grand Prix.

Van Gerwen durchlebt auch aus privaten Gründen ein schweres Jahr: Er und seine bisherige Ehefrau lassen sich scheiden, sein Vater kämpft gegen eine Krebserkrankung.