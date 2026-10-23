Darts heute live: Darts-EM im Free-TV & Livestream – mit Springer und Schindler
Heimspiel für Martin Schindler und Niko Springer: Am zweiten Tag der Darts-EM in Dortmund steigen die beiden deutschen Hoffnungsträger ins Turnier ein. Auch Luke Littler ist gefordert. SPORT1 zeigt die Spiele live im Free-TV und im Stream.
Die Westfalenhalle ist bereit für ihre Lokalmatadoren. Nach einem spektakulären Auftakt am Donnerstag richten sich die Blicke bei der Darts-EM in Dortmund nun auf Martin Schindler und Niko Springer. Beide wollen vor heimischem Publikum den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.
Auch die internationalen Topstars greifen am Freitag ins Geschehen ein: Weltmeister Luke Littler trifft auf William O’Connor, Michael van Gerwen misst sich mit Kevin Doets.
Darts heute live: So können Sie Tag 2 der European Championship mit Springer und Schindler verfolgen:
- Free-TV: SPORT1
- Livestream: Sport1, Joyn, DAZN
- Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1-App
Die beiden deutschen Hoffnungsträger stehen direkt zum Auftakt vor herausfordernden Aufgaben. Auf Springer wartet mit dem Waliser Jonny Clayton (ab ca. 20.45 Uhr) eine erfahrene Größe der Darts-Szene. Deutschlands Nummer eins Schindler bekommt es mit dem Niederländer Wessel Nijman (ab ca. 21.45 Uhr) zu tun, der die European-Tour-Rangliste auf dem zweiten Platz beendete.
Darts-EM: Neun-Darter zum Auftakt
Gespielt wird in der ersten Runde im Modus „Best of 11 Legs“ – sechs gewonnene Legs reichen damit für den Einzug ins Achtelfinale. Für die passende Atmosphäre ist gesorgt: Rund 3.000 Fans feierten bereits am Donnerstag in der Westfalenhalle, insgesamt wurden für das Turnier rund 35.000 Tickets verkauft – das bedeutet Zuschauerrekord.
Sportlich setzte zum Auftakt Luke Woodhouse mit einem Neun-Darter das erste Ausrufezeichen. Titelverteidiger Gian van Veen gewann gegen Andrew Gilding (6:4), auch Gerwyn Price und Stephen Bunting lösten ihre Tickets für das Achtelfinale.
Spielplan der European Championship am Donnerstag
Weitere News
Freitag, 23.10.2026 ab 19:15 Uhr
- Ryan Joyce – Jermaine Wattimena (ab 19.15 Uhr)
- Krzysztof Ratajski – Dave Chisnall (ab ca. 19.45 Uhr)
- Nathan Aspinall – Cristo Reyes (ab ca. 20.15 Uhr)
- Jonny Clayton – Niko Springer (ab ca. 20.45 Uhr)
- Luke Littler – William O’Connor (ab ca. 21.15 Uhr)
- Wessel Nijman – Martin Schindler (ab ca. 21.45 Uhr)
- Kevin Doets – Michael van Gerwen (ab ca. 22.15 Uhr)
- Josh Rock – Chris Dobey (ab ca. 22.45 Uhr)