Darts heute live: Darts-EM im Free-TV & Livestream – mit Springer und Schindler

Heimspiel für Martin Schindler und Niko Springer: Am zweiten Tag der Darts-EM in Dortmund steigen die beiden deutschen Hoffnungsträger ins Turnier ein. Auch Luke Littler ist gefordert. SPORT1 zeigt die Spiele live im Free-TV und im Stream.

Die Westfalenhalle ist bereit für ihre Lokalmatadoren. Nach einem spektakulären Auftakt am Donnerstag richten sich die Blicke bei der Darts-EM in Dortmund nun auf Martin Schindler und Niko Springer. Beide wollen vor heimischem Publikum den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Auch die internationalen Topstars greifen am Freitag ins Geschehen ein: Weltmeister Luke Littler trifft auf William O’Connor, Michael van Gerwen misst sich mit Kevin Doets.

Niko Springer und Martin Schindler greifen am zweiten Tag der Darts-EM in das Geschehen ein Niko Springer und Martin Schindler greifen am zweiten Tag der Darts-EM in das Geschehen ein © IMAGO/Norina Toenges

Darts heute live: So können Sie Tag 2 der European Championship mit Springer und Schindler verfolgen:

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Livestream: Sport1 , Joyn, DAZN

, Joyn, DAZN Livescores: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Die beiden deutschen Hoffnungsträger stehen direkt zum Auftakt vor herausfordernden Aufgaben. Auf Springer wartet mit dem Waliser Jonny Clayton (ab ca. 20.45 Uhr) eine erfahrene Größe der Darts-Szene. Deutschlands Nummer eins Schindler bekommt es mit dem Niederländer Wessel Nijman (ab ca. 21.45 Uhr) zu tun, der die European-Tour-Rangliste auf dem zweiten Platz beendete.

Darts-EM: Neun-Darter zum Auftakt

Gespielt wird in der ersten Runde im Modus „Best of 11 Legs“ – sechs gewonnene Legs reichen damit für den Einzug ins Achtelfinale. Für die passende Atmosphäre ist gesorgt: Rund 3.000 Fans feierten bereits am Donnerstag in der Westfalenhalle, insgesamt wurden für das Turnier rund 35.000 Tickets verkauft – das bedeutet Zuschauerrekord.

Sportlich setzte zum Auftakt Luke Woodhouse mit einem Neun-Darter das erste Ausrufezeichen. Titelverteidiger Gian van Veen gewann gegen Andrew Gilding (6:4), auch Gerwyn Price und Stephen Bunting lösten ihre Tickets für das Achtelfinale.

Spielplan der European Championship am Donnerstag

Freitag, 23.10.2026 ab 19:15 Uhr