Darts: Geschichte! Franzose qualifiziert sich für WM in London

Thibault Tricole hat Geschichte geschrieben! Als erster französischer Dartspieler qualifizierte sich der 34-Jährige für die PDC-Weltmeisterschaft in London. „The French Touch“ setzte sich im Finale des West-Qualifiers in Kalkar gegen den Niederländer Wesley Plaisier mit 7:4 durch.

Schon in der Vergangenheit machte der Franzose vereinzelnd mit starken Leistungen auf großer Bühne auf sich aufmerksam. Zusammen mit seinem Teamkollegen Jacques Labre schaffte er es in diesem Jahr beim World Cup of Darts bis ins Viertelfinale, ehe die Franzosen dann gegen Team Schottland um Gary Anderson und Peter Wright ausschieden.