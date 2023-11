Darts-Kultstar mit kurioser Aktion beim Grand Slam

Der Darts-Star mit den kreativen Ideen hat wieder zugeschlagen - und einem Fan beim Grand Slam of Darts ein besonderes Andenken hinterlassen.

Vor seinem Viertelfinale gegen Rob Cross beim Major-Turnier in Wolverhampton (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) interagierte der Australier gewohnt gut gelaunt mit den Fans und erfüllte bei seinem Walk-On mehrere Autogrammwünsche. Bei einem Zuschauer signierte er sogar kurzerhand dessen Glatze. In der deutschen Übertragung war die Aktion nicht zu sehen, das englische Sky fing sie allerdings mit ihren Kameras ein und verbreitete sie via Social Media.