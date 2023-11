Grand Slam of Darts: Pleite gegen Greaves! Pikachu legt sich mit Publikum an

Ricardo Pietreczko hat am Sonntagachmittag auch sein zweites Match beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) verloren und hat damit keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde. Der 29-Jährige musste sich dem Darts-Wunderkind Beau Greaves mit 1:5 geschlagen geben.