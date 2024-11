Grand Slam of Darts: 2. Spieltag u.a. mit Schindler heute live im TV, Stream & Ticker

Grand Slam of Darts 2024 LIVE im TV, Stream & Liveticker

Wer präsentiert sich beim Grand Slam schon in WM-Form?

Gut fünf Wochen sind es noch bis zum WM-Start in London. Höchste Zeit also, sich in Topform zu bringen. Das gilt auch für die 32 Teilnehmer des Grand Slam of Darts, die zunächst in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt werden und dort jeder gegen jeden spielen. Die zwei Besten jeder Gruppe treten dann im Wettkampf der letzten 16 gegeneinander an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Bereits in der Gruppenphase kommt es zu spannenden Duellen. So trifft der einzige deutsche Teilnehmer Martin Schindler in seiner Gruppe auf Danny Noppert, Cameron Menzies sowie WDF-Weltmeisterin Beau Greaves. Zudem kommt es in den weiteren Gruppen unter anderem zu den Topduellen Luke Humphries vs. James Wade, Rob Cross vs. Peter Wright, Luke Littler vs. Dimitri Van den Bergh sowie Michael van Gerwen vs. Gary Anderson.