Kontroverse bei irrem Littler-Comeback: "Das war nicht okay vom Publikum!"

Fans bringen De Decker aus dem Konzept

Was nach dem Match für Diskussionen sorgte: De Decker wurde in den entscheidenden Phasen bei den Checkouts mehrfach von Negativreaktionen der Fans in Wolverhampton gestört und ließ sich dabei aus dem Konzept bringen. „Das war nicht okay vom Publikum“, monierte SPORT1-Experte Max Hopp: „Aber du kannst nichts machen. Du kannst es nur stumm stellen, wenn du die Doppel triffst.“