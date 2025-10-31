Grand Slam of Darts: Letztes Quali-Turnier live im TV & Stream - 8 Deutsche und 6 Ex-Weltmeister am Start

SPORT1 31.10.2025 • 10:00 Uhr Der Grand Slam of Darts steht vom 8. bis 16. November auf dem Programm. Nun werden die letzten Tickets vergeben.

Am 8. November ist es endlich so weit: Das nächste große Darts-Highlight steht an. Bis zum 16. November findet die 19. Ausgabe des Grand Slam of Darts in Wolverhampton statt. SPORT1 überträgt das Event live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de. Die letzten acht Tickets werden nun für die Stars beim Quali-Turnier am 31. Oktober noch vergeben.

Der Grand Slam of Darts Tour Card Holder Qualifier steht allen Tour-Card-Inhabern offen, die sich noch nicht über verschiedene Wege für den Wettbewerb qualifiziert haben.

Grand Slam of Darts: Tourcard qualifier LIVE im TV & Stream

TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: -

Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler und Niko Springer aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen auf der European Tour bereits für das Turnier qualifiziert - weitere können ihnen nun beim Quali-Turnier folgen.

Acht Deutsche und sechs Ex-Weltmeister wollen noch zum Grand Slam

Heute wird im K.o.-System bis zum Achtelfinale gespielt. Die acht Gewinner sind beim Grand Slam dabei. Aus deutscher Sicht hoffen Ricardo Pietreczko, Max Hopp, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Maximilian Czerwinski, Dominik Grüllich, Florian Hempel, Leon Weber und Lukas Wenig auf eines der letzten Tickets.

International sind unter anderem Legende Raymond van Barneveld und die Ex-Weltmeister Peter Wright, Michael Smith, Rob Cross, Christian Kist, Jelle Klaasen oder auch Major-Gewinner Dimitri Van den Bergh am Start.

32 Spieler in acht Gruppen - Littler Titelverteidiger

Als Titelverteidiger geht Luke Littler beim Grand Slam an den Start. Der 17-Jährige gewann das Finale im Vorjahr souverän mit 16:3 gegen Martin Lukeman und sicherte sich erstmals die Eric Bristow Trophy sowie ein Preisgeld in Höhe von 150.000 Pfund.

In der ersten Runde werden in diesem Jahr letztmals die 32 Darts-Stars in acht Gruppen mit je vier Teilnehmern gelost. Nachdem jeder gegen jeden Gruppengegner angetreten ist, qualifizieren sich die zwei Besten der jeweiligen Gruppe für die K.o.-Runde. Dort duellieren sich die letzten 16 Spieler, ehe am 16. November die Halbfinals und das große Finale in zwei Sessions ausgetragen werden.