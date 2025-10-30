Grand Slam of Darts live im Free-TV und Gratis-Stream auf SPORT1

SPORT1 30.10.2025 • 12:22 Uhr Der Grand Slam of Darts steht vom 8. bis 16. November auf dem Programm. 32 Spieler kämpfen in Wolverhampton um den Titel. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Am 8. November ist es endlich so weit: Das nächste große Darts-Highlight steht an. Bis zum 16. November findet die 19. Ausgabe des Grand Slam of Darts in Wolverhampton statt. SPORT1 überträgt das Event live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

Nach dem Ende der British Darts Organisation (BDO) ist es inzwischen kein Vergleich mehr zwischen den verschiedenen Verbänden. So werden nur noch Darts-Spieler aus der Professional Darts Corporation (PDC) berücksichtigt.

Grand Slam of Darts 2025 LIVE im TV, Stream & Liveticker

Schindler und Springer für Grand Slam qualifiziert

In der ersten Runde in der WV Active Aldersley werden die 32 Darts-Stars in acht Gruppen mit je vier Teilnehmern gelost. Nachdem jeder gegen jeden Gruppengegner angetreten ist, qualifizieren sich die zwei Besten der jeweiligen Gruppe für die K.o.-Runde. Dort duellieren sich die letzten 16 Spieler, ehe am 16. November die Halbfinals und das große Finale in zwei Sessions ausgetragen werden.

Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler und Niko Springer aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen auf der European Tour bereits qualifiziert. Weitere acht Startplätze werden beim letzten Quali-Turnier (31. Oktober) unter allen nicht-qualifizierten Tourcard-Besitzern ausgespielt. Dabei könnten sich also noch weitere deutsche Spieler ein Ticket sichern. Der Schweizer Stefan Bellmont wird als Spitzenreiter der Challenge Tour sein Debüt feiern.

Littler gewinnt 2024 das Finale gegen Lukeman

Als Titelverteidiger geht Luke Littler beim Grand Slam an den Start. Der 17-Jährige gewann das Finale im Vorjahr souverän mit 16:3 gegen Martin Lukeman und sicherte sich erstmals die Eric Bristow Trophy sowie ein Preisgeld in Höhe von 150.000 Pfund. Für Lukeman war die Finalteilnahme und der Gewinn von 70.000 Pfund dennoch der größte Erfolg seiner Karriere. Das Gesamtpreisgeld liegt auch in diesem Jahr bei 650.000 Pfund.

Eine Besonderheit im Modus des Turniers ist das sogenannte 9-Dart-Shoot-Out. In der Gruppenphase werden pro Sieg zwei Punkte vergeben. Bei gleicher Punktanzahl entscheidet zunächst die Leg-Differenz und anschließend der direkte Vergleich.