Darts: "Luke Humphries kann sich kaum bewegen und spielt 117,42 Punkte!"

Felix Kunkel 12.11.2025 • 23:06 Uhr Luke Humphries stürmt beim Grand Slam of Darts ins Viertelfinale - obwohl er offensichtlich mit körperlichen Beschwerden kämpft.

Luke Humphries hat sich beim Grand Slam of Darts (täglich live bei SPORT1) auch von körperlichen Problemen nicht aufhalten lassen und mit einer Machtdemonstration das Viertelfinale erreicht.

Die Nummer eins der Welt bezwang den Niederländer Jurjen van der Velde mit 10:3 - und legte trotz seiner Beschwerden einen starken Drei-Dart-Average von 108,55 Punkten sowie eine beeindruckende Doppelquote von 76,92 Prozent hin.

Humphries wirkte während der Partie phasenweise wie paralysiert und verzog mehrfach schmerzhaft das Gesicht. Im anschließenden Sieger-Interview auf der Bühne klärte er über seine Beschwerden auf: „Als ich heute Morgen aufwachte, konnte ich meinen Kopf nicht vom Kissen heben. Ich glaube, ich habe mir den Rücken verrenkt.“

Der Engländer fuhr fort: „Ich dachte, ich müsste heute absagen. Es war wirklich so schlimm. Mein Rücken und meine Schulter taten so weh. Ich muss mich einfach bei meiner Physiotherapeutin Mandy bedanken.“

Darts: Humphries lässt sich nicht aus der Bahn werfen

Ungeachtet der Beschwerden ließ Humphries seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance und stellte früh auf 5:0 - bei einem überragenden Average.

„Wir wundern uns, wir reiben uns die Augen. Luke Humphries kann sich kaum bewegen und spielt 117,42 Punkte“, erklärte SPORT1-Kommentator Basti Schwele - der später auch festhielt: „So versteinert hat man Luke Humphries ganz, ganz selten gesehen.“

Robert Marijanovic reagierte ebenfalls verblüfft: „Man sieht ihm ja ganz klar an, dass da mit dem Nacken, mit dem Oberkörper etwas nicht stimmt. Dass er dann so ein Spiel hinlegt, ist unfassbar.“

Und weiter: „Seine Körperhaltung verrät, da ist etwas nicht in Ordnung. Seine Zahlen sagen, alles ist in Ordnung. Das ist schon strange.“

Humphries „definitiv nicht zu 100 Prozent fit“

Bereits vor dem Match hatte die britische Darts-Ikone Wayne Mardle, die bei Sky Sports als Experte fungiert, über die Beeinträchtigungen von Humphries berichtet.