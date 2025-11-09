Darts-Superstar gelingt 9-Darter

Maximilian Huber 09.11.2025 • 23:31 Uhr Luke Humphries setzt beim Grand Slam of Darts ein Ausrufezeichen und wirft gegen Ex-Weltmeister Michael Smith einen 9-Darter zum Matchgewinn.

Große Freude am späten Sonntagabend in Wolverhampton: Darts-Superstar Luke Humphries hat beim Grand Slam of Darts einen 9-Darter geworfen und damit den Sieg gegen Ex-Weltmeister Michael Smith perfekt gemacht.

Humphries setzte sich mit 5:3 Legs durch und holte seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel des laufenden Turniers. Den Sieg machte der 30-Jährige im achten Leg perfekt, als dem Weltmeister von 2024 ein 9-Darter gelang.

Humphries gelingt perfektes Leg

Humphries hatte das Leg mit 177 Punkten begonnen, in der zweiten Aufnahme eine 180 folgen lassen und die verbleibenden 144 Punkte Rest über Triple-20, Triple-20 und Doppel-12 ausgemacht. Smith applaudierte anerkennend und zollte seinem Landsmann Respekt.