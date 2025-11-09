Darts-Superstar gelingt 9-Darter

Newsticker
Maximilian Huber
Luke Humphries setzt beim Grand Slam of Darts ein Ausrufezeichen und wirft gegen Ex-Weltmeister Michael Smith einen 9-Darter zum Matchgewinn.

Große Freude am späten Sonntagabend in Wolverhampton: Darts-Superstar Luke Humphries hat beim Grand Slam of Darts einen 9-Darter geworfen und damit den Sieg gegen Ex-Weltmeister Michael Smith perfekt gemacht.

Humphries setzte sich mit 5:3 Legs durch und holte seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel des laufenden Turniers. Den Sieg machte der 30-Jährige im achten Leg perfekt, als dem Weltmeister von 2024 ein 9-Darter gelang.

Humphries gelingt perfektes Leg

Humphries hatte das Leg mit 177 Punkten begonnen, in der zweiten Aufnahme eine 180 folgen lassen und die verbleibenden 144 Punkte Rest über Triple-20, Triple-20 und Doppel-12 ausgemacht. Smith applaudierte anerkennend und zollte seinem Landsmann Respekt.

Nach zwei Spieltagen beim Grand Slam of Darts führt Humphries seine Gruppe A mit zwei Siegen an. Smith, Weltmeister von 2023, liegt mit einem Sieg und einer Niederlage dahinter.

