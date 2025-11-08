Grand Slam of Darts: Bittere Niederlage für Schindler

Luca Utz 08.11.2025 • 21:44 Uhr Martin Schindler hat zum Auftakt des Grand Slam of Darts eine bittere Niederlage kassiert. Die deutsche Nummer eins kam nicht wirklich ins Match.

Deutliche Niederlage zum Auftakt für Martin Schindler in den Grand Slam of Darts (JETZT LIVE im TV und Stream). Im ersten Spiel in Gruppe C unterlag der Deutsche dem Engländer Luke Woodhouse mit 2:5.

Schindler verlor zu Beginn der Partie die ersten drei Legs. „The Wall“ konnte daraufhin im vierten Leg seinen Anwurf mit einem 122er-Finish halten und auf 1:3 verkürzen. Danach holten beide Spieler jeweils ein Leg nach eigenem Anwurf.

So hat Clemens Schindler „noch nie gesehen“

Experte Gabriel Clemens fiel bei der SPORT1-Übertragung früh auf: „Martin kommt einfach nicht in dieses Powerscoring, was ihn so ausmacht. Er spielt normalerweise immer dreistellige Aufnahmen.“

Der deutschen Nummer eins merkte man beim Stand von 1:4 die Unzufriedenheit mit dem Match an. Landsmann Clemens erklärte, er habe sowas von Schindler „noch nie gesehen“. Beim Zwischenstand von 4:2 nutzte Woodhouse seinen ersten Matchdart zum 5:2-Sieg.

Schindler überstand noch keine Gruppenphase

Schindler kam letztlich auf einen Drei-Dart-Average von 91,85 Punkten - deutlich weniger als sein Gegner (96,7 Punkte).

„The Wall” wies zwar eine hohe Checkoutquote von 66,7 Prozent auf, hatte hierfür jedoch lediglich drei Chancen. Woodhouse landete am Ende bei einer Quote von 55,6% bei neun Versuchen.