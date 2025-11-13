Grand Slam of Darts: Bitteres Aus für van Gerwen

Julius Schamburg 14.11.2025 • 00:11 Uhr Michael van Gerwen muss beim Grand Slam of Darts die Segel streichen. Im ersten Leg sorgt der Niederländer noch für ein echtes Highlight, wirkt dann aber nach einem verpassten Breakdart von der Rolle.

Michael van Gerwen ist beim Grand Slam of Darts auf dramatische Art und Weise ausgeschieden.

Der Niederländer verlor gegen seinen Landsmann Danny Noppert im Achtelfinale mit 6:10 in Legs.

Grand Slam of Darts: MvG und Noppert bieten große Show

„MvG“ spielte einen Drei-Dart-Average von 96,50 Punkten. Bei Noppert waren es sogar 98,34 Punkte im Average. Auch in der Doppelquote war Noppert besser (52,63 Prozent gegenüber 33,33 Prozent).

„Das ist ein brillantes Match gewesen“, resümierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele. Experte Robert Marijanovic sprach bei Noppert von einem „hochverdienten Sieger“.

Zu Beginn ließen es beide Spieler so richtig krachen. Erst spielte van Gerwen den „Big Fish“ und checkte 170 Punkte zum 1:0. Noppert checkte im dritten Leg 170 Punkte und breakte damit zum 2:1.

Nur 13 Punkte - miese Aufnahme von MvG

Van Gerwen gelang es nicht einmal, seinen Gegner zu breaken. Knackpunkt war, als van Gerwen im zehnten Leg beim Stand von 4:5 einen Breakdart auf der Doppel-18 ausließ.

Dann nahm das Drama seinen Lauf: Der 36-Jährige wirkte in der Folge etwas von der Rolle und warf beim Stand von 5:8 und 286 Punkten Rest nur 13 Punkte (Single-5, Single-7, Single-1).

Van Gerwen sollte nur noch ein Leg gewinnen. Noppert verwandelte schließlich seinen dritten Matchdart auf der Doppel-20.