Grand Slam of Darts: Dramatische Niederlage für Wenig

Lukas Wenig hat zum Auftakt des Grand Slam of Darts eine bittere Niederlage kassiert. Dabei lag der Deutsche zumeist vorne.

Bitterer Auftakt für Lukas Wenig in den Grand Slam of Darts (JETZT im TV)! Zum Auftakt unterlag der Deutsche in Gruppe H dem Niederländer Danny Noppert mit 4:5.

Dabei führte Wenig sowohl 2:0 als auch 3:1. Er hatte sogar beim Stand von 4:3 die Chance auf den Sieg, brach am Ende jedoch auf dramatische Weise ein. Insgesamt sieben Matchdarts vergab er. Noppert nutzte seinen zweiten zum Sieg.

Wildes sechstes Leg

Insbesondere im sechsten von neun Legs wurde es wild, als sich Wenig und Noppert am Ende im niedrigen Punktbereich schwertaten, eine Entscheidung herbeizuführen. Noppert entschied das Leg letztlich für sich und glich zum 3:3 aus.

Noppert ist derzeit sowieso gut in Form. Er schaffte es beim World Grand Prix und der Darts-EM jeweils bis ins Halbfinale. Dort war jeweils gegen Luke Humphries Schluss.