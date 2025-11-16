Grand Slam of Darts: Humphries gewinnt Krimi gegen Price

Newsticker
Humphries gewinnt Krimi gegen Price

Luke Humphries steht im Finale des Grand Slam of Darts. Der Engländer gewinnt den Halbfinal-Krimi gegen Gerwyn Price.
Johannes Vehren
Luke Humphries steht im Finale des Grand Slam of Darts. Der Engländer gewinnt den Halbfinal-Krimi gegen Gerwyn Price.

Finaleinzug für Luke Humphries! Der Engländer hat sich im Halbfinale des Grand Slam of Darts (Der Finaltag LIVE auf SPORT1) gegen Gerwyn Price mit 16:13 durchgesetzt und hat nun die Chance, auf seinen zweiten Titel bei dem Major-Turnier in Wolverhampton.

Humphries spielte über die gesamte Partie hinweg einen Average von jenseits der 100 Punkte. Zugleich war er gnadenlos auf den Doppelfeldern.

Humphries nutzt Price‘ Fehler aus

Auch wenn Price im Schnitt pro Aufnahme über sieben Zähler weniger warf, entwickelte sich die Partie zu einem Krimi, denn der Waliser bestach über weite Strecken mit seinem starken Timing.

Dieses ging ihm jedoch am Ende der Partie verloren, was Humphries ausnutzen konnte und damit das Endspiel klarmachte. Vor zwei Jahren gewann der Engländer in Wolverhampton sein erstes Major-Turnier.

Im vergangenen Jahr gewann den Grand Slam Luke Littler, der gegen Danny Noppert um den Finaleinzug kämpft. Der Showdown um die Trophäe findet am Sonntagabend ab 20.15 Uhr statt.

